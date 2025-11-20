Abróchense los cinturones: Javier Milei saca provecho del quiebre peronista

Live Blog Post

Javier Milei nombró a Lisandro Catalán, en el directorio de la estatal YPF, y el tucumano pasará a cobrar $140 millones por mes apenas dos semanas después de dejar el ministerio del Interior por sentarse junto a su amigo Guillermo Francos.

El Directorio de YPF aprobó la designación de Catalán como Director Titular Clase D de la compañía en reemplazo de Carlos Bastos, una figura relevante en el área energética del gobierno, que presentó su renuncia como miembro del directorio "por razones de estricta índole personal", según informó YPF.

Y no es el único. En el directorio de la petrolera aterrizó antes Guillermo Francos, el ex jefe de gabinete, quien aún no aclara si cobra o no, e incluso Eduardo Rodríguez Chirillo, ex secretario de Energía, que dejó ese cargo hace 13 meses ya.

