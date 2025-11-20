urgente24
Abróchense los cinturones: Javier Milei saca provecho del quiebre peronista

Hora de despegar.

Hora de despegar.

Hora de despegar.

Hora de despegar.

Javier Milei sigue con su 'Argentina violeta' aprovechando la crisis peronista y el respaldo financiero de Donald Trump para tapar agujeros de su propio equipo.

20 de noviembre de 2025 - 09:32

Luego del triunfo de octubre, Javier Milei se envalentona a partir de la crisis peronista y el respaldo financiero de Donald Trump. En base a ello, busca tapar agujeros que ocasiona su propio equipo de gobierno.

El quiebre de la oposición se da en un momento clave para el Presidente, donde los números no le vienen jugando a su favor. Sin embargo, el pésimo panorama kirchnerista junto al respaldo de su par estadounidense lo terminan 'beneficiando' pese a los escándalos que lo involucran como la causa $LIBRA, el ANDISgate...

Los cimbronazos internos están a la vista: los Calvete, últimos impactos dentro de la administración libertaria. Pero la investigación no sólo salpica a Ornella, Miguel Ángel y Diego Sapgunolo. Además, aparece el nombre de Javier Cardini, subsecretario en el ministerio de Economía (pareja de Ornella) e íntimo de Santiago Caputo.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/camidolabjian/status/1990913864368640046&partner=&hide_thread=false

Mientras Nación busca 'silenciar' a la expresidenta ya que la Justicia restringió el número de visitas que puede recibir mientras cumple con detención domiciliaria una condena por corrupción, Cristina Fernández de Kirchner sigue lanzando dardos contra Axel Kicillof aunque sin dejar de lado al propio Javier Milei.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/CFKArgentina/status/1991474845255639326&partner=&hide_thread=false

Bienvenidos al VIVO de la mañana en Urgente24:

Live Blog Post

Siga, siga, siga: La casta libertaria

Javier Milei nombró a Lisandro Catalán, en el directorio de la estatal YPF, y el tucumano pasará a cobrar $140 millones por mes apenas dos semanas después de dejar el ministerio del Interior por sentarse junto a su amigo Guillermo Francos.

El Directorio de YPF aprobó la designación de Catalán como Director Titular Clase D de la compañía en reemplazo de Carlos Bastos, una figura relevante en el área energética del gobierno, que presentó su renuncia como miembro del directorio "por razones de estricta índole personal", según informó YPF.

Y no es el único. En el directorio de la petrolera aterrizó antes Guillermo Francos, el ex jefe de gabinete, quien aún no aclara si cobra o no, e incluso Eduardo Rodríguez Chirillo, ex secretario de Energía, que dejó ese cargo hace 13 meses ya.

Live Blog Post

Números que hacen ruido y opacan la realidad que vive Javier Milei

Los datos de alta frecuencia mostraron una variación acotada en la segunda semana de noviembre, aunque con mayores presiones en Alimentos, tal como destacó Facimex en su informe diario. Con información al 14 de noviembre, el IPC-OJF marcó una inflación general y núcleo de 0,3% semanal, un registro inferior al de octubre y en línea con septiembre. La calma del indicador contrasta con las estimaciones de otras consultoras, que detectaron un repunte más marcado en productos básicos.

Dentro de ese rubro, la escalada de la Carne se convirtió nuevamente en uno de los motores de la presión semanal. Eco Go midió un avance del 0,9%, EconViews registró una suba del 1% y LCG calculó un incremento del 1,8%, muy por encima de la estabilidad reflejada por el IPC-OJF.

La clave hacia adelante será determinar si la marcada desaceleración del segmento mayorista logra derramarse con mayor fuerza en los precios minoristas y si el comportamiento de Alimentos, hoy más volátil, puede converger al resto de la canasta.

Por ahora, la lectura que ofrece Facimex es la de un proceso desinflacionario que avanza, aunque con tensiones específicas que el mercado sigue de cerca.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/hernanletcher/status/1989052844474036654&partner=&hide_thread=false

Live Blog Post

Otra pálida para la oposición (Alberto Fernández)

Los jueces Eduardo Farah, Martín Irurzun y Roberto Boico ratificaron días atrás el procesamiento el expresidente Alberto Fernández y otros imputados en la causa “Nación Seguros” convalidando lo decidido por el juez Sebastián Casanello por el delito de negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública.

Urgente24 accedió al fallo completo que ratificó el procesamiento el cual incluye conversaciones de Whatsapp entre los imputados y el propio exmandatario y que probarían los hechos de corrupción en la contratación de seguros por parte de decenas de organismos públicos, pagando comisiones millonarias a intermediarios privados.

"Desde que Fernández fue designado presidenteHéctor Martínez Sosa y Compañía S.A” -en calidad de productor asesor directo u organizador de otros - percibió un equivalente al 59,6% de las comisiones liquidadas por “Nación Seguros S.A.” a todos los intermediarios de las pólizas emitidas a entes estatales", dicen en el fallo los camaristas Boico e Irurzun.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Tv_Libertaria/status/1762300168207036791&partner=&hide_thread=false

Live Blog Post

Avanza la Causa Cuadernos: Enrique Pescarmona fue sobreseído

En medio de las tensiones con la Cámara de Casación por el ritmo del juicio, el Tribunal Oral Federal 7 (TOF 7) inició la tercera audiencia de la causa Cuadernos de las Coimas. El tribunal facilitó las condiciones para garantizar la presencialidad del proceso, de manera de agilizarlo.

Las medidas incluyen el acceso a una sala adecuada para la nueva modalidad.

Novedades hasta el momento: El empresario mendocino, Enrique Pescarmona, fue sobreseído de la Causa de los Cuadernos y no será juzgado en el juicio oral por los supuestos sobornos. La decisión fue tomada por el Tribunal Oral Federal 7 (TOF 7), luego de que el Cuerpo Médico Forense confirmara que el expresidente de IMPSA padece un “deterioro cognitivo de moderado a grave” que lo incapacita para afrontar el proceso.

El fallo se conoció hace instantes, en la tercera audiencia del megajuicio que tiene a 86 acusados, entre ellos, Cristina Fernández de Kirchner.

Live Blog Post

El gobierno de Axel Kicillof insiste por Diego Santilli

Luego de la disputa que se generó la semana pasada, cuando Diego Santilli rechazó el pedido de audiencia que realizó el Gobierno bonaerense, Axel Kicillof dejó dudas sobre una posible reunión con el ministro del Interior, que agendó para los próximos días citas con los mandatarios Gerardo Zamora (Santiago del Estero) y Hugo Passalacqua (Misiones) con vistas a lograr el apoyo para el Presupuesto 2026 y las reformas laboral, impositiva y penal.

"Es difícil. Espero que los funcionarios perduren en el tiempo y puedan cumplir sus funciones", manifestó el gobernador de la provincia de Buenos Aires en diálogo con Radio Splendid, en alusión a la posibilidad de verse frente a frente con el funcionario nacional.

Recordemos que Santilli había respondido a la audiencia pedida vía X con un mensaje a Kicillof: "No adheriste al Pacto de Mayo. No adheriste al RIGI. No adheriste a la Ley de Reiterancia. ¿Y te autopercibís excluido? No escribas una cosa en Twitter y hagas otra en público. Hay millones de bonaerenses en el medio. ¿O tenés que pedirle permiso a Cristina Kirchner?"

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/diegosantilli/status/1988776535961002400&partner=&hide_thread=false

Live Blog Post

Continúa la euforia de Axel Kicillof con Javier Milei

La tensión entre el Presidente y el gobernador bonaerense se intensifica con el correr de los días. Sin ir más lejos, este miércoles, en el marco del 143° aniversario de La Plata, Axel Kicillof encabezó los festejos oficiales junto al intendente Julio Alak y dejó una serie de definiciones políticas y de gestión.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Kicillofok/status/1991294391743574230&partner=&hide_thread=false

Aprovechando el escenario, el mandatario volvió a elevar críticas al Gobierno por el recorte de recursos y la falta de acompañamiento a las provincias y municipios.

Según lo detallado por el portal Infocielo, uno de los ejes estuvo puesto en el impacto de los recortes educativos. Kicillof cuestionó a la administración libertaria y remarcó que, frente al retiro de la Nación, la Provincia y el Municipio debieron sostener el sistema educativo local. "Para los intendentes y para este gobernador es muy difícil gobernar con un gobierno nacional que se borra", señaló.

Live Blog Post

Difícil silenciar a Cristina Kirchner

El régimen de visitas de Cristina Kirchner en su arresto domiciliario quedó bajo la lupa luego de que el Tribunal Oral Federal que supervisa la ejecución de su condena en la causa Vialidad impusiera nuevas limitaciones. Decisión que enfureció a CFK, que hizo su descargo en X.

La decisión llegó después de que la expresidenta difundiera en redes sociales una foto en la que aparece reunida con nueve economistas dentro de su departamento de San José 1111, en el barrio de Monserrat.

Además de su euforia por las restricciones de la Justicia, CFK reapareció este jueves con un nuevo posteo donde hace mención sobre la Causa Cuadernos.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/CFKArgentina/status/1991474845255639326&partner=&hide_thread=false

Live Blog Post

LLA en la cornisa: Otro escándalo de corrupción a la vista

La gerencia de Legales de la Fábrica Argentina de Aviones (FAdeA) hizo una presentación ante la Oficina Anticorrupción (OA) en relación con dos denuncias que hicieron técnicos de la planta, que está en Córdoba, entre el 19 y 20 de agosto pasado, por presuntos pagos indebidos.

FAdeA es la empresa estatal argentina del Ministerio de Defensa, comandada por Luis Petri, y heredera de la antigua Fábrica Militar de Aviones (FMA), que provee servicios y productos aeroespaciales para la defensa y la seguridad, así como para el sector civil. Entre sus actividades, figuran el diseño, fabricación y mantenimiento de aeronaves, así como el desarrollo de tecnologías aeroespaciales y la producción de paracaídas.

Por ello, lo que aparenta ser el próximo escándalo de corrupción en la era libertaria golpea directamente al ministro de Defensa, Luis Petri.

Live Blog Post

Diego Santilli recupera terreno

Como había prometido antes de la jura de Diego Santilli como ministro del Interior, el Gobierno nacional le devolvió el Renaper y la Secretaría de Deportes. Es un alivio para Santilli que había sido ‘licuado’ de poder pero la cuestión es su rol como interlocutor de los gobernadores donde Manuel Adorni lleva las riendas.

Javier Milei le tomó juramento el martes (11/11) a Diego Santilli como ministro del Interior. Lo curioso fue lo que precedió a esta jura: una redistribución, vía decreto, que dejaba a dicha cartera con menos competencias, aunque luego el Gobierno aseguró que habría marcha atrás con algunos de los traspasos, lo que se concretó este jueves (20/11).

Live Blog Post

Javier Milei continúa con la 'Argentina violeta'...

Javier Milei volvió al edificio de Corporación América, desde donde habló de 2 nuevas anclas, de los resultados de octubre (le puso números) y le reclamó a empresarios que tengan "una participación activa en los que viene".

El Presidente ratificó la llegada de nuevas reformas y anticipó que podrían generar un grado de crecimiento económico que provocará que el mundo hable de "crecer a tasas argentinas". Sin embargo, advirtió que el cambio requiere tiempo y señaló que el impacto en el bolsillo se dará de forma gradual.

"El apoyo hará que aceleremos aún más. Así que abróchense los cinturones porque habrá muchas más reformas", indicó el líder de La Libertad Avanza, en alusión al visto bueno de su administración que recibió por parte de la sociedad en las elecciones de medio término de octubre y que le permitirá tener más músculo político en el Congreso una vez que se lleve a cabo el recambio legislativo.

"Hoy tenemos el mismo nivel de popularidad que al empezar el Gobierno, pero con el triple de poder legislativo, luego de haber hecho el trabajo sucio de ordenar las cuentas en dos años. Si en diciembre de 2023 les decíamos que íbamos a estar así hoy, nadie lo hubiera imaginado. Tenemos la oportunidad de desandar 100 años de errores económicos", destacó.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/laderechadiario/status/1991264661333831935&partner=&hide_thread=false

