Causa cuadernos: Seguirá por Zoom dos veces por semana

El juez Méndez Signori expresó que pese a las carencias detalladas que no fueron resueltas por los tribunales superiores, se informó el 6 de diciembre pasado cuál iba a ser la forma en la que se iba a llevar a cabo este juicio: la modalidad híbrida. Esto se ratificó en la audiencia preparatoria del 23 de septiembre.

Dicha metodología, explicó el TOF 7

Se viene llevando a cabo desde hace años en juicios -simples y complejos- con amplia aceptación de la mayoría de las partes y la convalidación de los tribunales superiores y cuyos beneficios de la mano de la tecnología con la que se cuenta resultan innegables, más allá de algunos defectos menores que suelen aparecer, generalmente subsanables a través del personal, tal como ocurrió la semana pasada con el comportamiento de algunas personas imputadas conectadas telemáticamente

Otro integrante del ministerio de Planificación Federal de Julio De Vido implicado en la causa de los cuadernos Julio de Vido ahora detenido, fue uno de los participantes del juicio. Se lo vio por zoom comiendo mientras transcurría la sesión del TOF 7

Imágenes poco aceptables para un juicio

La primera audiencia devolvió imágenes de imputados como Julio De Vido comiendo frente a cámara, Cristina Kirchner que sólo se mostró por unos escasos segundos ante el Tribunal, otro acusado que siguió el juicio recostado en su cama.

Al concluir la lectura de la resolución se reanudó la audiencia con la lectura del tramo en el que el fiscal federal, Carlos Stornelli, detalló los cohechos activos: quiénes fueron responsables de pagar las coimas.

