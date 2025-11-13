Para Peter Lamelas: China es cada vez más popular en Occidente y USA pierde respaldo

La preferencia por China está fuertemente correlacionada con la edad: cuanto más joven es el encuestado, mayor es la probabilidad de que acoja con agrado el liderazgo chino.

Entre los jóvenes de 18 a 24 años, USA y China presentan un apoyo prácticamente empatado, con un 41% y un 39%, respectivamente.

Entre los mayores de 65 años, USA aventaja ampliamente a China por 30 puntos porcentuales.

Muchos jóvenes utilizan productos y servicios chinos, como la popular aplicación de vídeos TikTok, o siguen a influencers en redes sociales que han visitado China. (A principios de este año, se descubrió que los medios estatales ofrecían viajes con todos los gastos pagados a China a este tipo de personas).

Donald Trump

La preferencia generalizada por China es solo una parte de la historia. La lista de aliados de China también refleja el descontento con USA, revela el trabajo.

Por ejemplo,

Donald Trump ha iniciado disputas con Sudáfrica con falsas acusaciones de un “genocidio blanco”.

con falsas acusaciones de un “genocidio blanco”. Donald Trump embieste contra Brasil por procesar a su corrupto expresidente y aliado de MAGA, Jair Bolsonaro.

por procesar a su corrupto expresidente y aliado de MAGA, Jair Bolsonaro. Donald Trump lidera el apoyo a Israel en el genocidio en Gaza.

Donald Trump utiliza tácticas ilegales en su supuesta campaña antinarcóticos en el Mar del Caribe.

Canadá y México han sufrido aranceles y amenazas de invasión de parte de USA.

¿Y Donald Trump pretende ser popular?

El prestigio de EUSA tiende a disminuir bajo presidentes republicanos y a resurgir con fuerza bajo demócratas, pero lo novedoso es que esta caída en la popularidad de Estados Unidos beneficia claramente a su mayor rival.

Potencia N°1

The Economist:

En cuanto a la percepción de China como principal potencia, los mayores incrementos regionales se registraron en Latinoamérica y Europa. En Brasil, Canadá, México, Sudáfrica y España, la preferencia por China aumentó (y el apoyo a USA disminuyó) en aproximadamente 20 puntos porcentuales.

El mayor incremento se produjo en Indonesia, donde el apoyo a China se disparó 23 puntos porcentuales hasta alcanzar el 62%, convirtiéndose así en el 2do. país más favorable a China, después de Egipto.

En los países vecinos de China, los aumentos fueron mínimos. Las preocupaciones de seguridad predominan en la percepción de China en Japón y Corea del Sur, donde no más del 5% de los encuestados se mostraron a favor de China.

Quizás por primera vez, más de la mitad de los encuestados en África y Oriente Medio se decantaron por China.

Muchos ya sentían simpatía por el país, posiblemente gracias a la Iniciativa de la Franja y la Ruta. En la última década, este programa ha atraído inversiones de decenas de miles de millones de dólares en dichas regiones. Aun así, este reciente repunte de nueve puntos sitúa a China por encima de la mayoría, lo que refuerza en cierta medida su pretensión de liderar el Sur Global.

Esto revela el error de USA al rechazar participar de iniciativas de desarrollo en países a los que reclama una alianza.

