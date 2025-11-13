La publicación británica de línea conservadora, The Economist, en colaboración con GlobeScan, una consultora de sondeos, preguntó a 32.000 personas en 32 países sobre su opinión acerca de China y USA, entre julio y septiembre.
Para Peter Lamelas: China es cada vez más popular en Occidente y USA pierde respaldo
Peter Lamelas es el nuevo embajador de USA, cuando la popularidad de Yankilandia decrece y aumenta la de China, según The Economist / GlobeScan.
Según la gente de Londres, "los resultados son sorprendentes".
Y lo explican así: "Desde la última vez que formulamos esta pregunta hace 1 año, China ha ganado terreno considerablemente como la principal potencia mundial preferida. El porcentaje de encuestados que se inclinaban por China aumentó 11 puntos porcentuales, hasta un promedio del 33%. Mientras tanto, el apoyo a Estados Unidos cayó por debajo de la mayoría global, situándose en el 46%."
Esta conclusión es muy interesante cuando Javier Milei apuesta tan fuerte por USA, que estrena embajador (Peter Lamelas), que intentará mejorar la imagen estadounidense y estrechar más relaciones con Milei.
"La preferencia por China como principal potencia mundial ha aumentado en todos los lugares analizados por GlobeScan. Quizás lo más sorprendente es que esto incluye aUSA, donde el apoyo al liderazgo chino se duplicó hasta alcanzar un (aún bajo) 6%. Mientras tanto, dos de cada cinco estadounidenses consideran que la influencia de China en el mundo es "principalmente positiva", frente a 1/4 parte durante el primer mandato del Sr. Trump."
La preferencia por China está fuertemente correlacionada con la edad: cuanto más joven es el encuestado, mayor es la probabilidad de que acoja con agrado el liderazgo chino.
Entre los jóvenes de 18 a 24 años, USA y China presentan un apoyo prácticamente empatado, con un 41% y un 39%, respectivamente.
Entre los mayores de 65 años, USA aventaja ampliamente a China por 30 puntos porcentuales.
Muchos jóvenes utilizan productos y servicios chinos, como la popular aplicación de vídeos TikTok, o siguen a influencers en redes sociales que han visitado China. (A principios de este año, se descubrió que los medios estatales ofrecían viajes con todos los gastos pagados a China a este tipo de personas).
Donald Trump
La preferencia generalizada por China es solo una parte de la historia. La lista de aliados de China también refleja el descontento con USA, revela el trabajo.
Por ejemplo,
- Donald Trump ha iniciado disputas con Sudáfrica con falsas acusaciones de un “genocidio blanco”.
- Donald Trump embieste contra Brasil por procesar a su corrupto expresidente y aliado de MAGA, Jair Bolsonaro.
- Donald Trump lidera el apoyo a Israel en el genocidio en Gaza.
- Donald Trump utiliza tácticas ilegales en su supuesta campaña antinarcóticos en el Mar del Caribe.
- Canadá y México han sufrido aranceles y amenazas de invasión de parte de USA.
¿Y Donald Trump pretende ser popular?
Potencia N°1
The Economist:
El mayor incremento se produjo en Indonesia, donde el apoyo a China se disparó 23 puntos porcentuales hasta alcanzar el 62%, convirtiéndose así en el 2do. país más favorable a China, después de Egipto.
En los países vecinos de China, los aumentos fueron mínimos. Las preocupaciones de seguridad predominan en la percepción de China en Japón y Corea del Sur, donde no más del 5% de los encuestados se mostraron a favor de China.
Quizás por primera vez, más de la mitad de los encuestados en África y Oriente Medio se decantaron por China.
Muchos ya sentían simpatía por el país, posiblemente gracias a la Iniciativa de la Franja y la Ruta. En la última década, este programa ha atraído inversiones de decenas de miles de millones de dólares en dichas regiones. Aun así, este reciente repunte de nueve puntos sitúa a China por encima de la mayoría, lo que refuerza en cierta medida su pretensión de liderar el Sur Global.
Esto revela el error de USA al rechazar participar de iniciativas de desarrollo en países a los que reclama una alianza.
