Fausto Spotorno sostuvo en TN que "la inflación del 2,3% en Octubre no me sorprendió porque tuvimos ajustes cambiarios previos a las elecciones. Las subas en el tipo de cambio tienen rezagos, no operan automáticamente".
¿ALIVIO EN 2026?
Fausto Spotorno: "hasta fin de año tendremos una inflación mensual por encima del 2%"
“Noviembre ya está jugado (en la primer semana dio 1,5%) y diciembre es un momento de suba de precios por la carne y los regalos” dijo Fausto Spotorno.
12 de noviembre de 2025 - 22:56
"Los números del mes pasado estuvieron en el rango que habíamos medido todas las consultoras” explicó el economista del estudio de Orlando Ferreres.
La apuesta por 2026
“Para el año próximo tendremos una economía sin tantos pesos en la calle y eso podría ayudar a frenar los ascensos. Si no hay pesos en la calle no se podrán convalidar las subas pretendidas”.
El economista destacó que Argentina debe reconstruir su credibilidad y crédito ante los mercados internacionales.
"Somos un país que hemos defaulteado a cuánto tipo nos ha prestado plata. Somos el gran manguero del mundo".