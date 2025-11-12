El Gobierno reconfigura su estrategia en el Congreso: Tomó una decisión clave sobre la reforma laboral

Reforma laboral sí, vacantes judiciales no

En Balcarce 50 aseguran que el presidente instruyó a su mesa política para que las vacantes judiciales —tanto en la Corte Suprema como en tribunales nacionales y federales— queden fuera de la negociación parlamentaria durante este período. El tema recién se reactivará en marzo, con la apertura de las sesiones ordinarias.

Entre los proyectos que el Ejecutivo quiere priorizar también figura la reforma tributaria, con la que buscará avanzar luego del debate presupuestario. Además, Economía trabaja en una iniciativa que incentive el uso de los llamados “dólares del colchón” dentro del circuito financiero formal, que podría incluirse en el texto final del Presupuesto.

Por el momento, el oficialismo descarta cambios en el régimen de Aportes del Tesoro Nacional (ATN), que los gobernadores modificaron a través de una ley que fue vetada por el presidente. Sin embargo, en la Rosada admiten que están dispuestos a realizar concesiones a las provincias en materia de obra pública, con el objetivo de garantizar los votos necesarios para la aprobación de sus reformas económicas.

LLA confía en sus "aliados"

En el Gobierno confían en consolidar, hacia 2025, un interbloque estable con aliados provinciales. Pero reconocen que el armado será gradual: “El trabajo fino de consensos lleva tiempo”, admiten cerca del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quien acompañó a Santilli en varios de los encuentros con mandatarios del interior.

La estrategia es clara: ordenar el frente legislativo, ganar tiempo político y blindar el paquete de reformas que el Ejecutivo considera vital para su programa económico. La prioridad inmediata, sin embargo, será lograr que la reforma laboral comience a debatirse en el Senado antes de fin de verano.

