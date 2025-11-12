Fuerza Patria arranca con el pie izquierdo: Empezaron a pegar el portazo antes del recambio legislativo

Ambas salidas, aunque esperadas, confirman lo que en el Congreso ya se comenta en voz baja: el peronismo no logra consolidar una estrategia común de oposición ni siquiera antes de asumir formalmente sus bancas.

Peronismo y kirchnerismo "no es lo mismo"

Las diferencias entre sectores provinciales, gobernadores y el núcleo kirchnerista generan una dispersión que podría complicar su rol frente al avance del oficialismo.

Así, Fuerza Patria iniciará el nuevo período con 96 integrantes, dos menos de los previstos, y con el desafío de recomponer una estructura que, puertas adentro, ya muestra fisuras.

La preocupación crece entre los legisladores que integrarán el bloque, conscientes de que un peronismo dividido reduce su capacidad de negociación en un Congreso donde cada voto será clave para definir las reformas económicas, laborales y fiscales que el Ejecutivo pretende impulsar desde marzo.

Lejos de la fortaleza de otros tiempos, el peronismo encara su regreso al Congreso con el pie izquierdo y un bloque en retirada.

