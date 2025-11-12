La ministra de Seguridad y senadora electa, Patricia Bullrich, se reunirá el próximo viernes (14/11) con la vicepresidenta y titular del Senado, Victoria Villarruel, con quien ha mantenido duros cruces en el marco de la interna (una de las tantas) en el Gobierno libertario. Y, lejos de mostrarse conciliadora, le puso picante a la previa.
TRAS DUROS CRUCES
Antes de reunirse, Patricia Bullrich 'picantea' a Villarruel
“La relación con Villarruel y el Gobierno ha sido de distancia. Ahora me toca un rol institucional y lograr que el Senado funcione ayudando a las ideas que nosotros representamos, las ideas por las que Villarruel está en ese lugar. Nuestro pedido a ella será que nos ayude y no nos boicotee. Hubo sesiones que se podrían haber evitado”, cuestionó Patricia Bullrich.
La ministra, que asumirá además como senadora electa por La Libertad Avanza (LLA), afirmó que esa distancia “ha sido con todo el Gobierno”, no solo con ella, aunque reveló que mantendrá una reunión con Villarruel el próximo viernes al mediodía. “Me llamó el secretario parlamentario. Me dijeron que la vicepresidenta quería hablar conmigo, así que el viernes voy a estar ahí”, adelantó.
Consultada sobre si cree que Victoria Villarruel colaborará con los planes del oficialismo en el Senado, Bullrich respondió: “Yo creo que sí. Si uno construye una mayoría, el presidente del Senado tiene que conducir. Prefiero que colabore, que nos haga las cosas más fáciles".
Cabe recordar que la vicepresidenta ha sido totalmente desplazada del Gabinete -no participa de ninguna de las reuniones- e incluso ha sido criticada por Javier Milei en varias oportunidades. En este marco, totalmente alineada al Presidente, Patricia Bullrich no ha escatimado cuestionamientos en el último tiempo.
El vínculo de la funcionaria con Victoria Villarruel se tensó en julio pasado, cuando ambas protagonizaron un fuerte cruce en redes sociales en medio de la sesión autoconvocada por la oposición en el Senado, en la que se aprobaron el aumento a las jubilaciones, la extensión de la moratoria previsional y la emergencia en materia de discapacidad. Bullrich la tildó de "cómplice del kirchnerismo" -y Milei retuiteó ese comentario-, lo que motivó una dura respuesta de la vicepresidenta.
En aquel momento, Bullrich le exigió a Villarruel que no convalidara la sesión “ilegal”, mientras que la vicepresidenta le recordó su militancia en Montoneros durante los años 70 y le espetó que "usted pululaba de partido en partido".
