Antes de reunirse, Patricia Bullrich 'picantea' a Villarruel

El vínculo de la funcionaria con Victoria Villarruel se tensó en julio pasado, cuando ambas protagonizaron un fuerte cruce en redes sociales en medio de la sesión autoconvocada por la oposición en el Senado, en la que se aprobaron el aumento a las jubilaciones, la extensión de la moratoria previsional y la emergencia en materia de discapacidad. Bullrich la tildó de "cómplice del kirchnerismo" -y Milei retuiteó ese comentario-, lo que motivó una dura respuesta de la vicepresidenta.

En aquel momento, Bullrich le exigió a Villarruel que no convalidara la sesión “ilegal”, mientras que la vicepresidenta le recordó su militancia en Montoneros durante los años 70 y le espetó que "usted pululaba de partido en partido".

