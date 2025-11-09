Javier Milei busca alianzas Pato, el "cuco" de Victoria Villarruel

El gobierno, en tanto, no se inquieta. Planea mantener el control del Senado con la llegada de Patricia Bullrich, y algunos dirigentes aseguran: “Vicky no existe más. Su final será Pato en el Senado enloqueciéndola”.

Otras noticias en Urgente24:

La inflación de octubre sería peor de lo que se esperaba

La miniserie de 6 capítulos que todos devoran en una tarde

Alerta por ciclón que impactará en 14 provincias de Argentina: Cuándo llega y qué esperar

Eduardo Feinmann reculó y se disculpó tras estallar al aire: "No me gusté"

Llamativo secretismo de Milei: El que calla otorga (y genera suspicacias...)