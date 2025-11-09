Tras la primera etapa de gestión plebiscitada en las urnas el pasado 26 de octubre, Javier Milei intenta proyectar una imagen de apertura hacia alianzas y diálogo, aunque reafirma su decisión de cortar vínculos con la vicepresidenta Victoria Villarruel, segun NA.
ALIANZAS SELECTIVAS
Javier Milei busca alianzas Pato, el "cuco" de Victoria Villarruel
Diálogo y tensión interna marcan la estrategia de Milei, que avanza en alianzas políticas pero "con Villarruel no hay vuelta atrás"
En apariciones públicas, Milei ha aclarado que "entablará alianzas estratégicas con los aliados que compartan su programa económico", tras haber calificado de “degenerados fiscales” a gobernadores y legisladores de otros espacios, y de atentar contra su gobierno.
Mauricio Macri
El domingo 26 de octubre, en el bunker de La Libertad Avanza, elogió en su discurso triunfal al expresidente Mauricio Macri por el “Pacto de Acassuso” y, al día siguiente, lo llamó por teléfono para agradecerle el respaldo brindado durante una “crisis cambiaria”. Aunque Macri vio con recelo los cambios en su Gabinete, en Casa Rosada prefieren evitar confrontaciones directas, y Milei, tras retirar el apoyo a Jorge Macri —al que calificó de “traidor”—, lo recibió sin mayores sobresaltos en la cumbre de gobernadores.
La relación con Villarruel, sin embargo, está completamente rota. Desde el entorno del presidente aseguran: “Victoria intenta voltearnos para asumir y fue una traidora desde principios de 2023”, tras avalar una ampliación presupuestaria y publicar comentarios en redes sociales en las que mostró interés por una candidatura presidencial en 2027. La noche en que “likeó” en redes a un comentario que la postulaba como candidata, generó risas en otros sectores del espacio.
Villarruel: guiños en redes
Por su parte, Villarruel utilizó las redes sociales para expresar su “decepción con la gestión actual” y dirigirse contra la Secretaría General de la Presidencia, Karina Milei. Sin embargo, su relación quedó claramente definida cuando la exitosa fórmula presidencial dejó de seguirse en Instagram, episodio que ocurrió tras acusaciones internas, como la que la vinculaba con la supuesta solicitud de cerrar una escuela para votar.
El gobierno, en tanto, no se inquieta. Planea mantener el control del Senado con la llegada de Patricia Bullrich, y algunos dirigentes aseguran: “Vicky no existe más. Su final será Pato en el Senado enloqueciéndola”.
