Disputa por medicamentos contra la obesidad: Ganó Pfizer

El texto hizo referencia a una consulta de la Comisión Federal de Comercio (FTC) estadounidense sobre los posibles riesgos de seguir adelante con la estructura propuesta para la operación con Novo.

Por su parte, Pfizer ya había obtenido la autorización de la FTC para su oferta.

Según el comunicado, el consejo de administración de Metsera determinó que la nueva oferta de Pfizer era “la mejor transacción para los accionistas, tanto desde la perspectiva del valor como de la certeza de su cierre”.

En un comunicado aparte, Pfizer afirmó estar "satisfecha de que tanto nosotros como Metsera hayamos acordado estos términos revisados, que proporcionarán un valor inmediato y seguro a los accionistas de Metsera".

Y añadió que espera cerrar la transacción poco después de la junta de accionistas de Metsera, que tendrá lugar el 13/11.

Bloomberg:

"Albert Bourla, director ejecutivo de Pfizer y negociador implacable, no tolera las derrotas y desde hace tiempo anhela un fármaco contra la obesidad que le permita obtener grandes beneficios y compensar la disminución de las ventas de su división de medicamentos contra la COVID-19. Ante la previsión de que el vencimiento de patentes reduzca las ventas en más de US$ 15.000 millones hasta finales de la década, se ha visto presionado para renovar la cartera de productos en desarrollo de Pfizer.

Las acciones de la compañía han caído drásticamente desde su máximo alcanzado durante la pandemia y múltiples intentos de desarrollar pastillas para la obesidad a partir de la propia cartera de productos de Pfizer fracasaron en los ensayos clínicos."

