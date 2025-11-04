Normalmente cuando se habla de malnutrición, las personas lo relacionan con el bajo peso corporal, sin embargo, esto ahora parece estar cambiando en la población infantil: Un informe ha advertido que la obesidad en niños, por primera vez, supera al bajo peso, algo que los expertos han calificado como "alarmante" y advierten por un alimento muy común en la dieta.
SUPERA AL BAJO PESO
Obesidad infantil como nunca antes en el mundo: Este es el alimento que ruegan evitar
La obesidad infantil, por primera vez, supera al bajo peso y los expertos advierten por este alimento frecuente en la dieta de la mayoría de las personas.
El informe de nutrición infantil de la UNICEF se basa en datos recopilados en más de 190 países y revela que la obesidad ha pasado a ser la forma más predominante de malnutrición, incluso, por encima del bajo peso, en la mayoría de las regiones del mundo.
En concreto, la UNICEF ha indicado que, la obesidad afecta a 1 de cada 10 niños en el mundo. En total 188 millones de niños y adolescentes viven con obesidad, lo que supone riesgos para la salud.
“Cuando hablamos de malnutrición, ya no nos referimos solamente a los niños y niñas con bajo peso. La obesidad es un problema cada vez más alarmante que puede tener consecuencias negativas para la salud y para el desarrollo de la infancia", asegura Catherine Russell, directora ejecutiva de UNICEF.
¿Qué causa la obesidad infantil?
De acuerdo con el informe, una de las razones por las que la obesidad infantil ahora es más predominante que el bajo peso es por el alto consumo de alimentos de alta densidad energética, baratos e importados.
En concreto, los alimentos ultraprocesados son los que están en la mira. Lo mismo que la comida chatarra.
“Los alimentos ultraprocesados están desplazando cada vez más el consumo de fruta, verdura y proteínas, en un periodo de la vida en el que la nutrición es esencial para el crecimiento, el desarrollo cognitivo y la salud mental de los niños y niñas", agregó Russell.
El informe titulado "Alimentando el negocio. Cómo los entornos alimentarios ponen en peligro el bienestar de la infancia", resalta que "la alimentación de los niños y niñas no es el resultado de una elección personal, sino que se ve determinada por entornos alimentarios no saludables donde predominan los alimentos ultraprocesados y la comida rápida".
Este tipo de alimentos contiene altas cantidades de azúcar, almidón refinado, sal, grasas no saludables y aditivos, que pueden poner en peligro la salud.
"Se necesitan urgentemente políticas que ayuden a los progenitores y cuidadores a acceder a alimentos nutritivos y saludables para sus hijos”, concluye Russell.
Consecuencias de los alimentos ultraprocesados
Los alimentos ultraprocesaddos no sólo contribuyen a la obesidad infantil, sino que se consideran dañinos para la salud en general.
Y es que, el consumo excesivo de alimentos ultraprocesados expone a las personas a un mayor riesgo de enfermedades, incluidas:
- Obesidad
- Diabetes
- Alzheimer
- Demencia
- Hígado graso
- Depresión
- Ansiedad
- Cáncer
- Infarto
- Hipertensión arterial
- Accidente cerebrovascular
- Enfermedad renal crónica
- Enfermedades intestinales
----------
Más noticias en Urgente24
¿Te gusta el queso? Descubren un beneficio oculto para el cerebro
Pocos saben que esta fruta contiene proteínas, desinflama y reduce la presión arterial
Esta prueba casera puede predecir tu longevidad: Hazla en pocos minutos
La planta que te ayuda en la menopausia, alivia los sofocos y combate la depresión