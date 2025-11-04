Obesidad infantil como nunca antes en el mundo: Este es el alimento que ruegan evitar

En concreto, los alimentos ultraprocesados son los que están en la mira. Lo mismo que la comida chatarra.

“Los alimentos ultraprocesados están desplazando cada vez más el consumo de fruta, verdura y proteínas, en un periodo de la vida en el que la nutrición es esencial para el crecimiento, el desarrollo cognitivo y la salud mental de los niños y niñas", agregó Russell.

El informe titulado "Alimentando el negocio. Cómo los entornos alimentarios ponen en peligro el bienestar de la infancia", resalta que "la alimentación de los niños y niñas no es el resultado de una elección personal, sino que se ve determinada por entornos alimentarios no saludables donde predominan los alimentos ultraprocesados y la comida rápida".

obesidad sobrepeso papas fritas niño freepik Alerta mundial por obesidad infantil: Lo que un informe revela y el alimento que está en la mira / Imagen de Freepik.

Este tipo de alimentos contiene altas cantidades de azúcar, almidón refinado, sal, grasas no saludables y aditivos, que pueden poner en peligro la salud.

"Se necesitan urgentemente políticas que ayuden a los progenitores y cuidadores a acceder a alimentos nutritivos y saludables para sus hijos”, concluye Russell.

Consecuencias de los alimentos ultraprocesados

Los alimentos ultraprocesaddos no sólo contribuyen a la obesidad infantil, sino que se consideran dañinos para la salud en general.

Y es que, el consumo excesivo de alimentos ultraprocesados expone a las personas a un mayor riesgo de enfermedades, incluidas:

Obesidad

Diabetes

Alzheimer

Demencia

Hígado graso

Depresión

Ansiedad

Cáncer

Infarto

Hipertensión arterial

Accidente cerebrovascular

Enfermedad renal crónica

Enfermedades intestinales

----------

Más noticias en Urgente24

¿Te gusta el queso? Descubren un beneficio oculto para el cerebro

Pocos saben que esta fruta contiene proteínas, desinflama y reduce la presión arterial

Esta prueba casera puede predecir tu longevidad: Hazla en pocos minutos

La planta que te ayuda en la menopausia, alivia los sofocos y combate la depresión

5 alimentos que contienen mucho hierro y no son carne roja