La planta que te ayuda en la menopausia, alivia los sofocos y combate la depresión

Asimismo, vale destacar que la hierba de San Juan puede ser útil para hacerle frente a otros síntomas que pueden aparecer en la menopausia, como la depresión, debido a los cambios hormonales.

"Numerosos estudios han descubierto que la hierba de San Juan sirve para tratar la depresión de leve a moderada. De hecho, algunas investigaciones han demostrado que el suplemento es tan eficaz como varios antidepresivos recetados", indica la Clínica Mayo.

La hierba de San Juan se toma de varias formas, incluidas infusiones y té.

Contraindicaciones de la hierba de San Juan

Ahora bien, hay que saber que la hierba de San Juan puede interferir con varios medicamentos.

"Uno de los principales problemas que presenta la hierba de San Juan (hipérico) es que interacciona negativamente con varios medicamentos que toman las personas", advierten en el Manual MSD.

Esto hace que dichos medicamentos sean menos efectivos. Por eso, si está tomando algún fármaco, o no, es importante que consulte con su médico antes de consumir cualquier hierba medicinal.

Otros efectos negativos de la hierba de San Juan son mayor sensibilidad a la luz solar, sequedad de boca, estreñimiento, fatiga, confusión y, en personas con trastorno bipolar, manía.

Esta planta tampoco es recomendada para usar durante el embarazo.

Síntomas de la menopausia

Generalmente cuando se habla de síntomas de la menopausia, las personas se centran en los sofocos, pero para sorpresa de muchos, la menopausia se puede manifestar de diversas maneras.

Estos son los síntomas de la menopausia que MedlinePlus detalla, tanto los comunes, como los menos frecuentes:

Periodos menstruales menos frecuentes y que finalmente cesan

Latidos cardíacos fuertes o acelerados

Sofocos, usualmente peores durante los primeros 1 a 2 años

Sudores nocturnos

Enrojecimiento de la piel

Problemas para dormir (insomnio)

Disminución del interés sexual o cambios en la respuesta sexual

Olvido (en algunas mujeres)

Dolores de cabeza

Cambios del estado de ánimo, incluyendo irritabilidad, depresión y ansiedad

Escapes de orina

Resequedad vaginal y relaciones sexuales dolorosas

Infecciones vaginales

Dolores articulares

Latidos cardíacos irregulares

---------

Más noticias en Urgente24

4 cosas que puedes hacer ahora para prevenir el Parkinson

3 hábitos importantes para mantener tus riñones 'limpios' y sanos

Esta fruta te ayuda a bajar el colesterol a medida que envejeces

¿Qué pasa si comes una banana (plátano) antes de dormir?

Caminar de esta forma protege el corazón y aumenta la longevidad