¿Qué hierba es buena para los bochornos de la menopausia? ¿Cómo quitar los sofocos de la menopausia de manera natural? ¿Cuál es la mejor planta para la menopausia? La menopausia no tiene porque ser caótica, y hay una planta que podría funcionar como una ayuda natural para esa etapa.
FABULOSA
La planta que te ayuda en la menopausia, alivia los sofocos y combate la depresión
Esta planta medicinal ayuda a aliviar los síntomas de la menopausia, como los sofocos. También es una hierba que sirve para la depresión.
¿Qué planta medicinal es buena para la menopausia?
Una de las hierbas que se cree que podría ayudar a transitar de una mejor manera la menopausia es la hierba de San Juan (Hypericum perforatum). De hecho, es de las más recomendadas para aliviar los sofocos.
Y es que, no todos los remedios naturales para la menopausia están avalados, pero según la organización The Menopause Charity, "hay evidencia que respalda la disminución de los sofocos con la hierba de San Juan".
El secreto de esta hierba parece estar en que contiene fitoestrógenos que pueden ayudar a aliviar algunos de los síntomas de la menopausia
"Los fitoestrógenos son compuestos derivados de plantas que tienen una estructura similar al estrógeno humano y una actividad similar, pero más débil", explica la organización.
Asimismo, vale destacar que la hierba de San Juan puede ser útil para hacerle frente a otros síntomas que pueden aparecer en la menopausia, como la depresión, debido a los cambios hormonales.
"Numerosos estudios han descubierto que la hierba de San Juan sirve para tratar la depresión de leve a moderada. De hecho, algunas investigaciones han demostrado que el suplemento es tan eficaz como varios antidepresivos recetados", indica la Clínica Mayo.
La hierba de San Juan se toma de varias formas, incluidas infusiones y té.
Contraindicaciones de la hierba de San Juan
Ahora bien, hay que saber que la hierba de San Juan puede interferir con varios medicamentos.
"Uno de los principales problemas que presenta la hierba de San Juan (hipérico) es que interacciona negativamente con varios medicamentos que toman las personas", advierten en el Manual MSD.
Esto hace que dichos medicamentos sean menos efectivos. Por eso, si está tomando algún fármaco, o no, es importante que consulte con su médico antes de consumir cualquier hierba medicinal.
Otros efectos negativos de la hierba de San Juan son mayor sensibilidad a la luz solar, sequedad de boca, estreñimiento, fatiga, confusión y, en personas con trastorno bipolar, manía.
Esta planta tampoco es recomendada para usar durante el embarazo.
Síntomas de la menopausia
Generalmente cuando se habla de síntomas de la menopausia, las personas se centran en los sofocos, pero para sorpresa de muchos, la menopausia se puede manifestar de diversas maneras.
Estos son los síntomas de la menopausia que MedlinePlus detalla, tanto los comunes, como los menos frecuentes:
- Periodos menstruales menos frecuentes y que finalmente cesan
- Latidos cardíacos fuertes o acelerados
- Sofocos, usualmente peores durante los primeros 1 a 2 años
- Sudores nocturnos
- Enrojecimiento de la piel
- Problemas para dormir (insomnio)
- Disminución del interés sexual o cambios en la respuesta sexual
- Olvido (en algunas mujeres)
- Dolores de cabeza
- Cambios del estado de ánimo, incluyendo irritabilidad, depresión y ansiedad
- Escapes de orina
- Resequedad vaginal y relaciones sexuales dolorosas
- Infecciones vaginales
- Dolores articulares
- Latidos cardíacos irregulares
---------
Más noticias en Urgente24
4 cosas que puedes hacer ahora para prevenir el Parkinson
3 hábitos importantes para mantener tus riñones 'limpios' y sanos
Esta fruta te ayuda a bajar el colesterol a medida que envejeces
¿Qué pasa si comes una banana (plátano) antes de dormir?
Caminar de esta forma protege el corazón y aumenta la longevidad