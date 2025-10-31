Ante el avance del vapeo en los más jóvenes, Santa Fe dio un paso clave

SANTA FE. En medio del crecimiento de adicción por los cigarrillos electrónicos, la Cámara de Diputados provincial aprobó en primera instancia el proyecto que propone actualizar la normativa sobre tabaquismo. La iniciativa incorpora por primera vez la regulación del vapeo y de los productos de tabaco calentado dentro de las políticas de salud.
La propuesta, impulsada por la legisladora Sonia Martorano, amplía el alcance de la Ley Nº 12.432 —vigente desde 2005— adaptándola a las nuevas formas de consumo que preocupan por su creciente uso entre adolescentes y jóvenes.
"El cigarrillo electrónico no es inocuo. Contiene sustancias que generan adicción y daño pulmonar. Por eso necesitamos una ley que proteja a las nuevas generaciones", explicó Martorano durante el debate.
El texto establece, entre sus puntos centrales, la prohibición del uso de dispositivos de vapeo en lugares cerrados de acceso público, la venta de estos productos a menores de 18 años y la restricción de toda publicidad, promoción o patrocinio de marcas relacionadas con el tabaco o el vapeo.
A su vez, dispone que los Ministerios de Salud y Educación desarrollen campañas de prevención, talleres escolares, materiales educativos y una línea gratuita de asesoramiento. En ese sentido, reconoce la adicción al vapeo y al tabaco como una enfermedad que debe ser diagnosticada y tratada dentro del sistema de salud.
Media sanción en Santa Fe
Con esta media sanción, Santa Fe avanza hacia una legislación más moderna, en línea con las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y las políticas nacionales de control del tabaco. La iniciativa seguirá ahora su tratamiento en el Senado provincial en búsqueda de su sanción definitiva.
"La salud pública tiene que adelantarse a los problemas. Este proyecto busca eso: prevenir antes que lamentar", cerró la diputada.
La Sociedad Argentina de Pediatría dio cifras alarmantes: el 61% de los adolescentes argentinos comienza a consumir cigarrillos electrónicos entre los 14 y 15 años.
El vapeo, una "moda" que puede verse con frecuencia a la salida de las escuelas, en plazas, bares y boliches, se profundizó. El problema fue catalogado como "grave" por distintas organizaciones vinculadas a la Salud, privadas y públicas, entre ellas el Programa de Control de Tabaco la Provincia.
Una adicción que crece entre adolescentes
Un informe publicado este año por la OMS advierte que el uso de Sistemas Electrónicos de Administración de Nicotina (ENDS) y los cigarrillos electrónicos en general conllevan el riesgo de renormalizar el comportamiento de fumar, especialmente entre las poblaciones más jóvenes.
En ese contexto, la industria tabacalera busca activamente socavar las prohibiciones existentes, presionando para obtener excepciones que permitan el vapeo en espacios cerrados y otras prácticas que promocionen su consumo.
En Argentina, el uso de cigarrillos electrónicos o vapeadores exhibe una tendencia de crecimiento alarmante, particularmente entre la juventud, a pesar de que su comercialización, importación, distribución y publicidad están actualmente prohibidas desde hace 14 años por una resolución de Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat).
El vapeo no solo daña los pulmones, algo que está comprobado científicamente. Su principal componente es la nicotina, que tiene un efecto psicoactivo. Es altamente adictiva y por lo tanto genera que sea difícil dejar de fumar. Muchos de los otros componentes también son cancerígenos.
El consumo de tabaco es la principal causa de enfermedad, discapacidad y muerte en el mundo. Cada año mueren casi 8 millones de personas como consecuencia del tabaquismo y, en la Argentina, unas 45 mil personas, de acuerdo a datos del Ministerio de Salud de la Nación.
