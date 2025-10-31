Ante el avance del vapeo en los más jóvenes, Santa Fe dio un paso clave

"El proyecto tiene un enfoque integral: educa, previene y protege. No se trata solo de prohibir, sino de cuidar la salud y acompañar a quienes necesitan dejar el hábito". "El proyecto tiene un enfoque integral: educa, previene y protege. No se trata solo de prohibir, sino de cuidar la salud y acompañar a quienes necesitan dejar el hábito".

Media sanción en Santa Fe

Con esta media sanción, Santa Fe avanza hacia una legislación más moderna, en línea con las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y las políticas nacionales de control del tabaco. La iniciativa seguirá ahora su tratamiento en el Senado provincial en búsqueda de su sanción definitiva.

"La salud pública tiene que adelantarse a los problemas. Este proyecto busca eso: prevenir antes que lamentar", cerró la diputada.

La Sociedad Argentina de Pediatría dio cifras alarmantes: el 61% de los adolescentes argentinos comienza a consumir cigarrillos electrónicos entre los 14 y 15 años.

El vapeo, una "moda" que puede verse con frecuencia a la salida de las escuelas, en plazas, bares y boliches, se profundizó. El problema fue catalogado como "grave" por distintas organizaciones vinculadas a la Salud, privadas y públicas, entre ellas el Programa de Control de Tabaco la Provincia.

Una adicción que crece entre adolescentes

Un informe publicado este año por la OMS advierte que el uso de Sistemas Electrónicos de Administración de Nicotina (ENDS) y los cigarrillos electrónicos en general conllevan el riesgo de renormalizar el comportamiento de fumar, especialmente entre las poblaciones más jóvenes.

En ese contexto, la industria tabacalera busca activamente socavar las prohibiciones existentes, presionando para obtener excepciones que permitan el vapeo en espacios cerrados y otras prácticas que promocionen su consumo.

image Advierten sobre la práctica que crece entre los jóvenes.

En Argentina, el uso de cigarrillos electrónicos o vapeadores exhibe una tendencia de crecimiento alarmante, particularmente entre la juventud, a pesar de que su comercialización, importación, distribución y publicidad están actualmente prohibidas desde hace 14 años por una resolución de Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat).

El vapeo no solo daña los pulmones, algo que está comprobado científicamente. Su principal componente es la nicotina, que tiene un efecto psicoactivo. Es altamente adictiva y por lo tanto genera que sea difícil dejar de fumar. Muchos de los otros componentes también son cancerígenos.

El consumo de tabaco es la principal causa de enfermedad, discapacidad y muerte en el mundo. Cada año mueren casi 8 millones de personas como consecuencia del tabaquismo y, en la Argentina, unas 45 mil personas, de acuerdo a datos del Ministerio de Salud de la Nación.

