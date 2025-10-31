Robo del Louvre: Ladrones berretas, dedos 'pegados' y piedra libre

“El grado de negligencia es asombroso”, dijo Nikos Passas , profesor de criminología en la Universidad Northeastern. “Se trata de técnicas rudimentarias y poco sofisticadas”.

Faltan las joyas

A pesar de los errores, los investigadores aún no dieron con el paradero de las joyas reales y de la época napoleónica valoradas en US$102 millones que desaparecieron de uno de los museos más vigilados del mundo.

“Poco a poco, la investigación va tomando forma y acercándose a los posibles implicados”, declaró la fiscal de París, Laure Beccuau .

Según la fiscalía, el equipo engañó al dueño del camión haciéndole creer que lo estaban contratando como transportista.

El camión, que cuenta con un elevador mecánico tipo grúa, se usa normalmente para subir muebles por las ventanas y a los balcones. En cambio, los ladrones le quitaron las llaves al dueño y se robaron el camión, según la fiscalía.

Si bien los ladrones obtuvieron un equipo clave con el robo, también consiguieron que el dueño del camión fuera testigo, quien terminó declarando ante los investigadores después del robo.

Qué pasó después

Nueve días después, a las 9:30 de la mañana, los ladrones condujeron el camión hasta la acera y lo estacionaron debajo de un balcón del Palacio del Louvre con vistas al río Sena. Llevaban chalecos reflectantes amarillos y se hicieron pasar por trabajadores de mantenimiento ante los coches que pasaban.

image Tenían claro que galeria atacar

Eso sí, cuidaron la ubicación

La ubicación fue elegida con sumo cuidado: justo en uno de los puntos ciegos del anticuado sistema de cámaras de seguridad del Louvre . Esto permitió al equipo pasar desapercibido mientras se preparaban para entrar al palacio.

Plan inicial

El plan consistía en que dos de los hombres permanecieran en la calle durante todo el atraco, preparando dos scooters de alta potencia para la huida y operando el ascensor. Los otros dos hombres subieron en el ascensor hacia el balcón. Cada uno llevaba una amoladora angular.

Al otro lado del balcón, los visitantes del museo comenzaban a entrar en la dorada Galería de Apolo, diseñada durante el reinado del monarca del siglo XVII Luis XIV, conocido como el Rey Sol. Ahora, la galería albergaba las deslumbrantes joyas de sus sucesores.

La calma de la galería se vio repentinamente interrumpida por los intrusos. El agudo sonido de una amoladora cortando cristales resonó en la sala. Instantes después, un hombre con chaleco amarillo y otro con casco de motocicleta entraron por un hueco recién abierto en la ventana del balcón. Se abalanzaron sobre un grupo de vitrinas situadas en el centro de la sala.

Nada de balas

Según los responsables del museo, las vitrinas tenían cristales diseñados para resistir balas. Pero estos no tardaron en ser reemplazados por amoladoras angulares, que los ladrones utilizaron para hacer agujeros del tamaño de una mano en el cristal.

Los hombres se apropiaron de un conjunto de collar y pendientes que Napoleón le había regalado a su segunda esposa, María Luisa. De cada pieza colgaban esmeraldas del tamaño de pastillas para la tos. También se llevaron la corona de diamantes de la emperatriz Eugenia, una tiara adornada con zafiros y varias joyas más.

Cuadro de situación

En el momento en que entraron en la galería, sonó una alarma en el puesto de mando del Louvre. La policía ya estaba en camino y guardias de seguridad desarmados apresuraban a los visitantes hacia las salidas.

Con el paso de los segundos, los ladrones parecieron perder la calma. Intentaron huir aproximadamente cuatro minutos después de iniciado el robo.

En el apuro dejaron caer varias joyas al suelo de la galería, según informó la policía. Uno de los ladrones se detuvo a recoger algunas joyas, pero dejó una en el suelo, junto con un guante, añadió la policía.

¿Y el ascensor..?

El ascensor estaba listo. El ladrón del chaleco amarillo salió del balcón del Louvre y se adentró en la plataforma del ascensor. Su cómplice, que llevaba casco, parecía tener tanta prisa que se lanzó de cabeza a la plataforma, según informó la policía. El ascensor descendió entonces lentamente por la grúa mecanizada.

Una vez en tierra, el equipo comenzó a rociar el camión con gasolina, según Beccuau, el fiscal. Pero la policía llegó justo cuando intentaban prenderle fuego al vehículo. Fin.

Fuente: Material elaborado por Stacy Meichtry y Noemie Bisserbe, publicado en The Wall Street Journal. Editado por Urgente24.

