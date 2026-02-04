Nuevas fotos muestran a Jeffrey Epstein muerto en una camilla y con lesiones

El informe recién publicado del FBI, “Investigación sobre la muerte de Jeffrey Epstein”, parece una indagación realizada por la oficina local de la agencia en Nueva York. El informe, de 23 páginas, tiene una nota de “no clasificado” estampada en cada página.

bbc.jpg Los británicos investigaron la muerte de Epstein en la cárcel

BBC Verify

Los documentos sin censura, consultados por BBC Verify, que decidió no mostrar las fotos en detalle, exponen primeros planos del cuello de Epstein y signos visibles de lesiones. También contienen datos de la autopsia y un informe psicológico sobre su salud mental en los días previos a su suicidio.

Varias fotos exponen a Epstein acostado en una camilla mientras los médicos intentan reanimarlo. Están fechadas el 10 de agosto de 2019 y corresponden a las 6.49 hora local, unos 16 minutos después de que lo encontraran inconsciente en su celda. S e desconoce la ubicación de las fotos, pero Epstein fue trasladado a un hospital cercano a las 06.39, donde fue declarado muerto, lo que sugiere que fueron tomadas allí.

Más fotos

Otras 3 fotos tienen inscripciones que indican que fueron tomadas en un hospital. Muestran un primer plano de la cabeza y una lesión visible en el cuello. El nombre de Epstein aparece en cada foto, pero su nombre de pila está mal escrito como “Jeffery” en lugar de “Jeffrey” en algunas imágenes.

BBC Verify realizó búsquedas inversas de imágenes en las fotos recién publicadas del cuerpo de Epstein y no pudo encontrar versiones anteriores publicadas en línea antes del 30 de enero.

También fue hallado otro material que corrobora el caso publicado en los archivos, incluyendo un informe post mortem de 89 páginas sobre Epstein presentado por el departamento de Justicia y la Oficina del Médico Forense Jefe (OCME, por sus siglas en inglés) en Nueva York y, correos electrónicos de la oficina local del FBI en Nueva York que contenían las mismas imágenes censuradas.

(Con material de las Agencias ANSA y AP)

