Ciencia: El invento japonés que transforma materiales con luz

El futuro ya llegó

Lo más alucinante: cuando cortás la luz, el material vuelve a la normalidad. Es un "vestido temporal" que podés activar y desactivar a voluntad. Los investigadores aseguran que la misma técnica funcionaría con fonones (vibración acústica), plasmones (electrones libres) y magnones (campos magnéticos).

image

La ingeniería excitónica de Floquet promete crear materiales cuánticos personalizados desde tu laboratorio. Materiales del futuro, diseñados hoy.

----------------------------------------------------------

Más contenido en Urgente24

Lilia Lemoine quedó en ridículo ante un niño de 12 años: "Qué puede saber ella de..."

De Japón a Argentina: El caso de una joven sometida por su pareja en Salta

Flor de la V todavía no se fue pero El Nueve ya le busca reemplazo: "Estarían pensando en..."

Piletas gratis en CABA: La lista que pocos conocen