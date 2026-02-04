Científicos del Instituto de Ciencia y Tecnología de Okinawa (OIST) en Japón, junto a investigadores de la Universidad de Roma Tor Vergata en Italia, acaban de romper todas las reglas de la ciencia. Descubrieron cómo convertir semiconductores ordinarios en superconductores usando solo luz proyectada del modo correcto.
PARECE BRUJERÍA
Ciencia: El invento japonés que transforma materiales con luz
Esta técnica revolucionaria consume mil veces menos energía y abre la puerta a crear "materiales a demanda". La ciencia sorprende con este invento.
La revolución que nadie esperaba en el mundo de la ciencia
El hallazgo se basa en la ingeniería de Floquet, un concepto teórico que sonaba a ciencia ficción hasta ahora. La clave está en los excitones, unas partículas diminutas que se forman cuando la luz excita electrones dentro de un material. Estos excitones logran efectos mil veces más potentes que los fotones comunes, y necesitan muchísima menos energía para funcionar.
Hasta hoy, los intentos de ingeniería de Floquet requerían intensidades de luz tan brutales que casi vaporizaban los materiales. Los resultados eran decepcionantes. Pero el equipo liderado por Vivek Pareek, Keshav Dani y Xing Zhu encontró el atajo perfecto: usar excitones en lugar de luz directa.
"Es como empujar un columpio con el ritmo exacto para que suba más alto sin esfuerzo extra", explican los científicos. Los excitones se acoplan con fuerza brutal al material gracias a la interacción de Coulomb, especialmente en láminas ultrafinas de un átomo de grosor.
El futuro ya llegó
Lo más alucinante: cuando cortás la luz, el material vuelve a la normalidad. Es un "vestido temporal" que podés activar y desactivar a voluntad. Los investigadores aseguran que la misma técnica funcionaría con fonones (vibración acústica), plasmones (electrones libres) y magnones (campos magnéticos).
La ingeniería excitónica de Floquet promete crear materiales cuánticos personalizados desde tu laboratorio. Materiales del futuro, diseñados hoy.
