Las negociaciones entre el Gobierno nacional y los gobernadores por la reforma laboral sumaron un nuevo capítulo de incertidumbre. La reunión que un grupo de mandatarios provinciales planeaba realizar en el Consejo Federal de Inversiones fue suspendida en medio de fuertes diferencias internas, justo cuando buscaban unificar una postura para presionar por cambios en el proyecto que impulsa la Casa Rosada.
PUNTO PARA SANTILLI
Reforma laboral: Se cayó la cumbre de gobernadores y crece la tensión con la Casa Rosada
El Gobierno logró frenar una reunión de gobernadores con la que buscaban presionar en Casa Rosada por la reforma laboral. Siguen las negociaciones.
El encuentro tenía como objetivo central discutir mecanismos de compensación ante la reducción del Impuesto a las Ganancias para empresas incluida en la iniciativa oficial. Sin embargo, la falta de consenso entre los propios gobernadores y el avance de negociaciones bilaterales con el Ejecutivo terminaron desactivando la cumbre antes de que se concrete.
Varios mandatarios considerados “dialoguistas” ya habían anticipado que no participarían del encuentro, luego de mantener reuniones individuales con el ministro del Interior, Diego Santilli.
Reforma laboral: las negociaciones no paran
El núcleo del conflicto está en el artículo 190 de la reforma laboral, que propone una baja de la alícuota del Impuesto a las Ganancias para sociedades. El esquema reduce del 30% al 27% uno de los tramos, y del 35% al 31,5% el más alto. Según estimaciones de la Asociación de Empleados Fiscales e Ingresos Públicos, el impacto sobre la coparticipación provincial podría alcanzar los 3,18 billones de pesos, aunque el ministro de Economía, Luis Caputo, aseguró que el costo sería aproximadamente la mitad.
Frente a este escenario, los gobernadores reclaman que cualquier respaldo al proyecto esté acompañado por un instrumento de compensación explícito, incorporado a la ley y aplicable de manera uniforme a todas las provincias. La preocupación central es la pérdida de recursos en un contexto de ajuste fiscal y caída de la recaudación.
Gobernadores poco unidos
La convocatoria suspendida había sido impulsada principalmente por mandatarios más distantes del Gobierno nacional, como Axel Kicillof, Gustavo Melella, Gildo Insfrán y Ricardo Quintela. Sin embargo, la ausencia de sectores clave terminó por dejar el encuentro sin sustento político.
Mientras tanto, tras la reunión de Patricia Bullrich con bloques aliados en el Senado, el oficialismo avanza en la definición de su estrategia parlamentaria. La mesa política del Gobierno se reunió para evaluar si conviene introducir cambios en el capítulo tributario de la reforma, el punto que genera mayor resistencia entre los aliados.
La Casa Rosada no afloja
En Balcarce 50 aseguran que eliminar ese apartado no está en discusión. “No vamos a votar una ley que no nos sirva”, repiten cerca del Presidente, en referencia a la experiencia de diciembre, cuando el Presupuesto se aprobó sin el capítulo XI, que incluía la derogación de leyes sensibles como Financiamiento Universitario, Emergencia en Discapacidad y el régimen de zonas frías.
En el Ministerio de Economía, en cambio, se mostraron algo más abiertos a analizar una reducción de Ganancias atenuada y vinculada a metas de crecimiento. Aun así, el rechazo a coparticipar el impuesto al cheque —uno de los pedidos de los gobernadores— sigue firme. Desde el Gobierno aclaran que cualquier eventual compensación se evaluará después de la sanción de la ley y en función del comportamiento de los legisladores provinciales en el Congreso.
La conducción política del oficialismo, integrada por Karina Milei, Manuel Adorni, Santilli, Martín Menem y Santiago Caputo, ratificó la intención de llevar la reforma laboral al recinto del Senado el miércoles 11, junto con la ley de glaciares.
En paralelo, la reciente salida de Marco Lavagna del INDEC y la decisión del Gobierno de postergar el cambio en la medición de la inflación sumaron ruido político con sectores de la oposición, en una antesala legislativa marcada por tensiones fiscales y negociaciones al límite.
