Reforma laboral: Se cayó la cumbre de gobernadores y crece la tensión con la Casa Rosada

Gobernadores poco unidos

La convocatoria suspendida había sido impulsada principalmente por mandatarios más distantes del Gobierno nacional, como Axel Kicillof, Gustavo Melella, Gildo Insfrán y Ricardo Quintela. Sin embargo, la ausencia de sectores clave terminó por dejar el encuentro sin sustento político.

Mientras tanto, tras la reunión de Patricia Bullrich con bloques aliados en el Senado, el oficialismo avanza en la definición de su estrategia parlamentaria. La mesa política del Gobierno se reunió para evaluar si conviene introducir cambios en el capítulo tributario de la reforma, el punto que genera mayor resistencia entre los aliados.

La Casa Rosada no afloja

En Balcarce 50 aseguran que eliminar ese apartado no está en discusión. “No vamos a votar una ley que no nos sirva”, repiten cerca del Presidente, en referencia a la experiencia de diciembre, cuando el Presupuesto se aprobó sin el capítulo XI, que incluía la derogación de leyes sensibles como Financiamiento Universitario, Emergencia en Discapacidad y el régimen de zonas frías.

En el Ministerio de Economía, en cambio, se mostraron algo más abiertos a analizar una reducción de Ganancias atenuada y vinculada a metas de crecimiento. Aun así, el rechazo a coparticipar el impuesto al cheque —uno de los pedidos de los gobernadores— sigue firme. Desde el Gobierno aclaran que cualquier eventual compensación se evaluará después de la sanción de la ley y en función del comportamiento de los legisladores provinciales en el Congreso.

La conducción política del oficialismo, integrada por Karina Milei, Manuel Adorni, Santilli, Martín Menem y Santiago Caputo, ratificó la intención de llevar la reforma laboral al recinto del Senado el miércoles 11, junto con la ley de glaciares.

En paralelo, la reciente salida de Marco Lavagna del INDEC y la decisión del Gobierno de postergar el cambio en la medición de la inflación sumaron ruido político con sectores de la oposición, en una antesala legislativa marcada por tensiones fiscales y negociaciones al límite.

