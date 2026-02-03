Reforma laboral: Patricia Bullrich salió a buscar votos y los consiguió

Además de la reforma laboral, en la agenda oficial también figura una modificación a la Ley de Glaciares, que el Gobierno considera necesaria para brindar seguridad jurídica a las inversiones en zonas periglaciares. “Son dos leyes estructurales que buscan ordenar reglas y dar previsibilidad”, señaló Bullrich, al justificar la intensidad de las reuniones políticas de esta semana.

Las conversaciones no parten de cero. Durante la semana pasada, los bloques dispuestos a acompañar el proyecto acercaron al oficialismo una serie de observaciones y sugerencias sobre el texto que había sido dictaminado de manera exprés en diciembre, pero cuya discusión en el recinto fue postergada para febrero. Algunas de esas propuestas aún están bajo análisis y podrían derivar en cambios puntuales en el articulado.

Patricia Bullrich a la cabeza

Bullrich evitó adelantar detalles sobre las modificaciones y explicó que el Gobierno busca manejar el tema con cautela. “Queremos que los cambios se conozcan cuando el proyecto llegue al recinto, para evitar interpretaciones anticipadas”, afirmó, al tiempo que pidió que el Congreso acompañe el proceso de reformas que impulsa el Ejecutivo para “normalizar la economía”.

Uno de los puntos que más debate generó en las reuniones previas fue la creación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL), un nuevo esquema de indemnizaciones que se financiaría con recursos de la ANSES. Entre las alternativas en discusión, algunos bloques plantearon limitar su alcance exclusivamente a pequeñas y medianas empresas.

También surgieron reparos en el capítulo impositivo del proyecto, en particular por la reducción del impuesto a las Ganancias para sociedades. Al tratarse de un tributo coparticipable, varios senadores advirtieron que la medida podría afectar los ingresos de las provincias, lo que encendió alertas entre los gobernadores.

Sobre ese punto, Bullrich anticipó que este miércoles volverá a reunirse con la mesa política del Gobierno, integrada por el ministro de Economía, Luis Caputo, y el ministro del Interior, Diego Santilli, para analizar alternativas. “Hay una discusión de fondo entre bajar impuestos para impulsar al sector privado y cómo se financian los estados provinciales. Son dos miradas distintas y estamos buscando un equilibrio”, explicó.

La definición final quedará en manos del núcleo duro del Ejecutivo, encabezado por el presidente Javier Milei y coordinado políticamente por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni. Allí se evaluará si se aceptan cambios en el texto o si el proyecto se somete a votación sin modificaciones, con el riesgo de una derrota parlamentaria.

Pese a las tensiones, Bullrich se mostró confiada en que el Senado reunirá las voluntades necesarias para avanzar con la reforma, una iniciativa resistida históricamente por el sindicalismo y que mantiene a la CGT en estado de alerta.

Se confirmó que la fecha de tratamiento será el 11 de febrero.

