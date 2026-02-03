La Libertad Avanza toma distancia de Lorena Villaverde tras las acusaciones en su contra

La Libertad Avanza no quiere más escándalos

El llamado “caso Machado” tuvo derivaciones de alto impacto en la política nacional. En octubre, el diputado José Luis Espert se bajó de su candidatura luego de que trascendiera una transferencia de 200 mil dólares vinculada al empresario y su participación en decenas de vuelos en aeronaves de Machado, hechos que generaron un fuerte escándalo público.

A este cuadro se suma el pasado judicial de Villaverde en Estados Unidos. La diputada tuvo una causa abierta en el estado de Florida por tráfico de cocaína, que fue finalmente cerrada en 2017. En Argentina, en tanto, enfrenta una causa por presuntas estafas inmobiliarias en la costa rionegrina, que derivó en el embargo de su salario como legisladora por un monto superior a los 40 millones de pesos.

Según la denuncia, Villaverde —con antecedentes en el sector inmobiliario— habría vendido terrenos en la zona de Las Grutas a tres hermanos, con promesas de apertura de calles, enripiado y servicios públicos. El plazo para cumplir con esas obras venció en agosto de 2022, pero los lotes continúan sin accesos ni infraestructura. Posteriormente se conoció que las tierras están involucradas en un litigio sucesorio entre la diputada y su hermano, lo que para los denunciantes confirma una estafa planificada. La defensa de Villaverde sostiene que los incumplimientos se explican por las demoras generadas durante la pandemia de COVID-19.

Río Negro y el tablero político

Mientras tanto, en el escenario político provincial, tanto el oficialismo como la oposición comienzan a moverse en clave electoral. El gobernador Alberto Weretilneck, habilitado para competir por un nuevo mandato, realizó cambios en su gabinete y designó a Agustín Ríos al frente de un ministerio que unifica Gobierno, Trabajo y Turismo.

Las reconfiguraciones internas en La Libertad Avanza y los movimientos del oficialismo provincial anticipan un escenario de disputa rumbo a 2027, con la posibilidad de que las elecciones vuelvan a adelantarse, como ocurrió en los desdoblamientos de 2019 y 2023.

