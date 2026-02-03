La interna de La Libertad Avanza en Río Negro atraviesa una etapa de reconfiguración profunda. En las últimas horas, el espacio resolvió cambios clave en su estructura partidaria que dejaron en evidencia la pérdida de influencia de la diputada nacional Lorena Villaverde, envuelta en diversas denuncias judiciales y señalamientos por presuntos vínculos con el narcotráfico.
LE SOLTARON LA MANO
La Libertad Avanza toma distancia de Lorena Villaverde tras las acusaciones en su contra
La Libertad Avanza no quiere más escándalos y poco a poco decidió sacarle poder a la polémica diputada nacional Lorena Villaverde.
El Congreso partidario provincial designó como nuevo presidente a Ignacio Viñals, desplazando a Julián Goinhex, un dirigente identificado con el armado político de Villaverde. La decisión fue interpretada como un golpe directo a la diputada, que si bien mantiene formalmente la presidencia del partido en la provincia, quedó cada vez más aislada dentro de la estructura libertaria.
Lorena Villaverde, sin poder
La reconfiguración no se limitó a un cambio de nombres. También fueron reemplazadas autoridades clave como el titular de la Comisión Revisora de Cuentas, además de renovarse la integración del Tribunal de Disciplina, el Tribunal Revisor de Cuentas y la Junta Electoral. El objetivo, según fuentes partidarias, es avanzar en una “renovación” del espacio y despegarse de figuras que generan ruido político y judicial.
Detrás de esta estrategia aparece el senador nacional Enzo Fullone, quien asumió su banca tras la renuncia de Villaverde al Senado. Desde su entorno sostienen que la intención es ordenar el partido, ampliar la base de afiliados y construir un perfil más técnico y competitivo con vistas a las elecciones provinciales de 2027.
La figura de Villaverde quedó en el centro de la polémica por las acusaciones que la vinculan con Fred Machado, un empresario señalado por narcotráfico y extraditado en noviembre pasado a Estados Unidos, donde es investigado por la Justicia de Texas. En ese entramado también aparece Claudio Ciccarelli, primo de Machado y señalado como socio político de la diputada.
La Libertad Avanza no quiere más escándalos
El llamado “caso Machado” tuvo derivaciones de alto impacto en la política nacional. En octubre, el diputado José Luis Espert se bajó de su candidatura luego de que trascendiera una transferencia de 200 mil dólares vinculada al empresario y su participación en decenas de vuelos en aeronaves de Machado, hechos que generaron un fuerte escándalo público.
A este cuadro se suma el pasado judicial de Villaverde en Estados Unidos. La diputada tuvo una causa abierta en el estado de Florida por tráfico de cocaína, que fue finalmente cerrada en 2017. En Argentina, en tanto, enfrenta una causa por presuntas estafas inmobiliarias en la costa rionegrina, que derivó en el embargo de su salario como legisladora por un monto superior a los 40 millones de pesos.
Según la denuncia, Villaverde —con antecedentes en el sector inmobiliario— habría vendido terrenos en la zona de Las Grutas a tres hermanos, con promesas de apertura de calles, enripiado y servicios públicos. El plazo para cumplir con esas obras venció en agosto de 2022, pero los lotes continúan sin accesos ni infraestructura. Posteriormente se conoció que las tierras están involucradas en un litigio sucesorio entre la diputada y su hermano, lo que para los denunciantes confirma una estafa planificada. La defensa de Villaverde sostiene que los incumplimientos se explican por las demoras generadas durante la pandemia de COVID-19.
Río Negro y el tablero político
Mientras tanto, en el escenario político provincial, tanto el oficialismo como la oposición comienzan a moverse en clave electoral. El gobernador Alberto Weretilneck, habilitado para competir por un nuevo mandato, realizó cambios en su gabinete y designó a Agustín Ríos al frente de un ministerio que unifica Gobierno, Trabajo y Turismo.
Las reconfiguraciones internas en La Libertad Avanza y los movimientos del oficialismo provincial anticipan un escenario de disputa rumbo a 2027, con la posibilidad de que las elecciones vuelvan a adelantarse, como ocurrió en los desdoblamientos de 2019 y 2023.
