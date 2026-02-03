España prohibirá que menores de 16 años usen redes sociales, como en Australia

"Actualmente nuestros niños están expuestos a un espacio en el que nunca deberían navegar solos, un espacio de adicción, abusos,, violencia, pornografía, manipulación. No vamos a tolerarlo más, vamos a protegerles contra este salvaje Oeste digital", agregó.

Otras medidas contra las redes sociales

Sánchez también anunció otras medidas contra las plataformas sociales que se implementarán a partir de la próxima semana.

El Gobierno impulsará que se registre la manipulación de los algoritmos y la amplificación de contenido ilegal como un delito penal.

"Vamos a modificar las legislaciones en España para que los ejecutivos de las plataformas sean legalmente responsables de las múltiples violaciones que tienen lugar en sus plataformas", dijo.

"Eso significa que los consejeros delegados de estas plataformas tecnológicas se enfrentarán a responsabilidad penal si no retiran sus contenidos de odio o ilegales", agregó.

Además, señaló que trabajará junto con la Fiscalía para enjuiciar a las posibles infracciones de Grok, TikTok e Instagram, de acuerdo con informes de medios.

En esa misma línea, el Presidente informó que implantarán un sistema para rastrear, cuantificar y revelar "cómo las plataformas digitales alimentan la división y amplifican el odio".

"Esta herramienta será la base para determinar las futuras sanciones". indicó.

De acuerdo con Sánchez, “las redes sociales se han convertido en un Estado fallido, donde se ignoran las leyes y se toleran los delitos”.

Vale destacar que este anuncio se hizo después de que Australia se convirtieran en el primer país en aprobar la prohibición de redes sociales a menores de 16 años. Ocurrió en diciembre.

Otros países también estudian medidas similares a las de Australia, incluido Reino Unido y Francia.

---------

Más noticias en Urgente24

Quién es el magnate qatarí que compró 10.000 hectáreas en Río Negro y quiere construir represas privadas

Los laboratorios nacionales descorchan con Milei por el récord histórico de exportaciones de medicamentos

Golpe final: YPF volvió a elegir a Río Negro por sobre territorio de Kicillof para la última gran obra

La dura verdad que Flor de la V no quería que se supiera

Cada vez más argentinos se van a Brasil a trabajar: "Jamás vi un éxodo así"