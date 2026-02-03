España lanza embestida contra las redes sociales. El presidente, Pedro Sánchez, acaba de anunciar la prohibición de las plataformas sociales a menores de 16 años. La nueva directriz sigue los pasos de Australia, donde ya se bloquearon 4,7 millones de cuentas de menores. Sánchez suma otras medidas.
España prohibirá que menores de 16 años usen redes sociales, como en Australia
"Vamos a protegerles contra este salvaje Oeste digital", dijo el presidente Pedro Sánchez, al anunciar la prohibición de redes sociales a menores en España.
España prohíbe redes sociales a menores de 16 años
Este martes 03/02, el presidente Pedro Sánchez le declaró la guerra a las redes sociales, en la World Government Summit que se celebra en Dubái.
"El año pasado fui a Davos a avisar a los gobiernos de los peligros de las redes sociales y hoy estoy aquí para decirles en Dubái que España va a tomar medidas, va a luchar y vamos a seguir haciéndolo", comenzó diciendo el mandatario.
Una de las medidas es la prohibición de las redes sociales a menores.
"España va a prohibir el acceso a las redes sociales a los menores de 16 años", anunció Sánchez. "Las plataformas tendrán que implantar medidas de control de edad efectivas, barreras reales que funcionen".
"Actualmente nuestros niños están expuestos a un espacio en el que nunca deberían navegar solos, un espacio de adicción, abusos,, violencia, pornografía, manipulación. No vamos a tolerarlo más, vamos a protegerles contra este salvaje Oeste digital", agregó.
Otras medidas contra las redes sociales
Sánchez también anunció otras medidas contra las plataformas sociales que se implementarán a partir de la próxima semana.
El Gobierno impulsará que se registre la manipulación de los algoritmos y la amplificación de contenido ilegal como un delito penal.
"Vamos a modificar las legislaciones en España para que los ejecutivos de las plataformas sean legalmente responsables de las múltiples violaciones que tienen lugar en sus plataformas", dijo.
"Eso significa que los consejeros delegados de estas plataformas tecnológicas se enfrentarán a responsabilidad penal si no retiran sus contenidos de odio o ilegales", agregó.
Además, señaló que trabajará junto con la Fiscalía para enjuiciar a las posibles infracciones de Grok, TikTok e Instagram, de acuerdo con informes de medios.
En esa misma línea, el Presidente informó que implantarán un sistema para rastrear, cuantificar y revelar "cómo las plataformas digitales alimentan la división y amplifican el odio".
"Esta herramienta será la base para determinar las futuras sanciones". indicó.
De acuerdo con Sánchez, “las redes sociales se han convertido en un Estado fallido, donde se ignoran las leyes y se toleran los delitos”.
Vale destacar que este anuncio se hizo después de que Australia se convirtieran en el primer país en aprobar la prohibición de redes sociales a menores de 16 años. Ocurrió en diciembre.
Otros países también estudian medidas similares a las de Australia, incluido Reino Unido y Francia.
