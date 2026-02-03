Textiles, "muy desilusionados" con Luis Caputo: "Votamos a este Gobierno"

"Lamentablemente el ministro, y digo lamentablemente porque el 80% de los empresarios argentinos votamos a este gobierno tratando de que cambie la situación y vemos que no está pasando, la sensación que tengo es que se han convertido en parte de la casta porque no resuelven los temas, los eluden y buscan siempre el camino corto para no resolver las cuestiones de fondo", remató en diálogo con Nelson Castro por Radio Rivadavia.

La "tormenta perfecta" en el sector textil

La semana pasada, Gustavo Ludmer, asesor económico de la Cámara Argentina de la Indumentaria, aseguró que el sector atraviesa una “tormenta perfecta”, por la competencia de productos importados y la caída del poder adquisitivo de la población.

"Por un lado, hay una caída generalizada en el consumo que afecta también a muebles, autos y electrodomésticos. Esto se explica porque los salarios vienen ajustando sistemáticamente por debajo de la inflación, lo que hace que la población pierda poder adquisitivo mes a mes”, señaló el representante industrial.

Al mismo tiempo, señaló que “por otro lado, existe un giro en el consumo hacia el ‘puerta a puerta’ a través de megaplataformas chinas”.

En diálogo con Radio Rivadavia, Ludmer consideró que “es un fenómeno mundial impulsado por la innovación tecnológica y el abaratamiento del transporte marítimo”.

“La problemática y la queja del sector es que esto genera una competencia desleal: cuando un consumidor importa una prenda directamente, no paga impuestos, pero cuando un productor nacional importa tela para fabricar, sí debe pagarlos”, enfatizó.

Por otro lado, denunció que “no hay ningún tipo de recepción por parte del Gobierno”, aunque admitió que “ sin embargo, hay un trabajo legislativo de fuerzas transversales y gobernadores que han tomado el tema”.

