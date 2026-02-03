urgente24
Cuánto cuestan las casas container en 2026 y por qué arrasan en Argentina

Las casas container puede ser la solución a la vivienda propia en Argentina. Cuánto cuestan en 2026 y por qué son furor en el país.

03 de febrero de 2026 - 12:44
Las casas container están siendo muy elegidas en Argentina.

Argentina tiene una crisis habitacional muy grande y hoy en día se eleva la opción de las casas container por sobre otras propuestas. Las mismas brindan la posibilidad de acceder a la vivienda propia o también funcionan como una gran inversión.

Si tenés pensado comprar una casa container tanto para usar como vivienda principal, casa de fin de semana o bien para inversión, hay ciertos puntos que tenés que tener en cuenta más allá del valor de las mismas en el mercado actual.

Las casas container están siendo furor.

Casas container: cuánto valen hoy en Argentina

En febrero de 2026, con el año recién comenzando, las casas container pueden conseguirse desde 13.000 dólares en adelante. Este es el valor de las que poseen 15 metros cuadrados, siendo que aquellas de 30 metros cuadrados con terminaciones completas rondan en 30.000 dólares. Así lo confirmaron desde Bamboo Containers.

Hoy en día el costo del metro cuadrado está entre los 800 y 850 dólares. La realidad es que estas viviendas ganaron una gran popularidad en el país porque son mucho más prácticas y sencillas a la hora de armarlas y también si hablamos de la intervención que se debe hacer en el lote.

Las mismas por lo general incluyen cocina equipada, baño completo, las instalaciones eléctricas, conexiones de servicios como agua, gas y cloacas, pisos y acústica en paredes y techos. En casi todo el territorio nacional se pueden construir este tipo de viviendas, aunque se recomienda consultar en cada municipio para evitar dolores de cabeza.

