Cuánto cuestan las casas container en 2026 y por qué arrasan en Argentina

Si tenés pensado comprar una casa container tanto para usar como vivienda principal, casa de fin de semana o bien para inversión, hay ciertos puntos que tenés que tener en cuenta más allá del valor de las mismas en el mercado actual.
Casas container: cuánto valen hoy en Argentina
En febrero de 2026, con el año recién comenzando, las casas container pueden conseguirse desde 13.000 dólares en adelante. Este es el valor de las que poseen 15 metros cuadrados, siendo que aquellas de 30 metros cuadrados con terminaciones completas rondan en 30.000 dólares. Así lo confirmaron desde Bamboo Containers.
Hoy en día el costo del metro cuadrado está entre los 800 y 850 dólares. La realidad es que estas viviendas ganaron una gran popularidad en el país porque son mucho más prácticas y sencillas a la hora de armarlas y también si hablamos de la intervención que se debe hacer en el lote.
Las mismas por lo general incluyen cocina equipada, baño completo, las instalaciones eléctricas, conexiones de servicios como agua, gas y cloacas, pisos y acústica en paredes y techos. En casi todo el territorio nacional se pueden construir este tipo de viviendas, aunque se recomienda consultar en cada municipio para evitar dolores de cabeza.
