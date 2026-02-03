Volkswagen anunció una nueva pick up para el Mercosur y Argentina

“El objetivo era encontrar un nombre único, corto y fuerte, capaz de dialogar con diferentes culturas, sonar bien en distintos idiomas y reflejar la misión del producto desde su origen”, explicó Fernando Silva, director de Marketing y Ventas de Volkswagen do Brasil.

Para la empresa alemana, recuperar el liderazgo en la región sería uno de los objetivos a largo plazo. Con una dilución del share de mercado a manos de la competencia en los últimos años, el contexto sudamericano aportó a los temblores que sufrieron las operaciones globales de Volkswagen desde el “Diéselgate” a la actualidad eléctrica.

Con la competencia china cada vez más adentro de la región y con Brasil como principal puerta de desembarco, la marca de Wolfsburgo inició un plan ambicioso que en 2025 tuvo como piedra basal al SUV compacto Tera, que llegó para ocupar el lugar abandonado por el mítico y extinto hatch Gol como producto de entrada de gama.

Volkswagen Tarok.jpg El concept de Tarok podría ser la nueva Tukan.

Argentina espera

Mientras tanto, las operaciones locales de Volkswagen tienen la expectativa puesta en el 2027. A partir de ese año, la marca alemana lanzará la segunda generación de la pick up mediana Amarok, que lleva vigente desde el 2010 en la región.

La renovación, que demandará una inversión cercana a los 600 millones de dólares en la planta de Pacheco, marcará el inicio de una nueva era. Hasta entonces, Volkswagen mantendrá la fabricación de la generación actual como único producto nacional tras la cancelación anticipada del programa Taos.

Otras noticias de Urgente24

Yerba mate: Paro total de cosechas y fuerte amenaza de desabastecimiento

Marcha atrás con nuevo IPC: "Es manipulación, un escándalo"

Golpe final: YPF volvió a elegir a Río Negro por sobre territorio de Kicillof para la última gran obra

Los laboratorios nacionales descorchan con Milei por el récord histórico de exportaciones de medicamentos