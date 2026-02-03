Volkswagen anunció una nueva pick up para el Mercosur y Argentina

Volkswagen reveló el nombre de su nuevo proyecto regional de pick up compacta que se venderá en Argentina. Se trata de Tukan, un utilitario que será fabricado en Brasil a partir del 2027 y se sumará a la Amarok nacional como parte de la oferta de vehículos de carga para el Mercosur.
La confirmación de la noticia por parte de la automotriz alemana dio curso al inicio del proyecto, que habría sido una reformulación de la frustrada Tarok. Con Tukan, la filial regional de Volkswagen intentaría penetrar un segmento del mercado de alto crecimiento, con presencia de productos como Fiat Toro, Ram Rampage, Renault Niágara, Ford Maverick y Chevrolet Montana, entre otras.
La pick up será el primero de 21 modelos que la marca alemana lanzará a nivel regional de cara al 2028. Se trata de una agresiva política de renovación de la cartera de vehículos, acorde a las exigencias del ritmo de mercado y la presencia de cada vez más oferta alternativa.
Cambio de nombre
Según Volkswagen, la reformulación del proyecto Tarok respondió a la necesidad de adecuar a los estándares actuales una visión introducida antes de la pandemia. Con ello, se renovó el estudio de marketing y se arribó al nuevo concepto.
“El objetivo era encontrar un nombre único, corto y fuerte, capaz de dialogar con diferentes culturas, sonar bien en distintos idiomas y reflejar la misión del producto desde su origen”, explicó Fernando Silva, director de Marketing y Ventas de Volkswagen do Brasil.
Para la empresa alemana, recuperar el liderazgo en la región sería uno de los objetivos a largo plazo. Con una dilución del share de mercado a manos de la competencia en los últimos años, el contexto sudamericano aportó a los temblores que sufrieron las operaciones globales de Volkswagen desde el “Diéselgate” a la actualidad eléctrica.
Con la competencia china cada vez más adentro de la región y con Brasil como principal puerta de desembarco, la marca de Wolfsburgo inició un plan ambicioso que en 2025 tuvo como piedra basal al SUV compacto Tera, que llegó para ocupar el lugar abandonado por el mítico y extinto hatch Gol como producto de entrada de gama.
Argentina espera
Mientras tanto, las operaciones locales de Volkswagen tienen la expectativa puesta en el 2027. A partir de ese año, la marca alemana lanzará la segunda generación de la pick up mediana Amarok, que lleva vigente desde el 2010 en la región.
La renovación, que demandará una inversión cercana a los 600 millones de dólares en la planta de Pacheco, marcará el inicio de una nueva era. Hasta entonces, Volkswagen mantendrá la fabricación de la generación actual como único producto nacional tras la cancelación anticipada del programa Taos.
