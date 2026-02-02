Celulares más baratos... ¿o verso? La baja que no llega al bolsillo

Celulares por marca: Quiénes bajaron y quiénes aumentaron

Cuando el análisis se desagrega por marca, las diferencias se vuelven todavía más evidentes. Apple encabezó el ranking de bajas, los iPhone mostraron una caída promedio del 6,5%, lo que los posicionó como los grandes beneficiados del cambio normativo.

Detrás aparece Samsung, con una reducción cercana al 3%, y Motorola, que ajustó sus precios a la baja en torno al 1,6%.

Del otro lado del mostrador, Xiaomi fue la marca que más aumentó, con una suba promedio del 4,2% entre principios y fines de enero. Este comportamiento alimentó la percepción de que no todas las empresas reaccionaron del mismo modo frente a la quita del arancel.

Por qué la baja en celulares fue menor a la esperada

Desde Ecosur explican que, en ausencia de otros factores, la eliminación del arancel del 8% debería haber generado una baja cercana al 7% en los precios de los celulares importados. Y, por competencia, ese movimiento tendría que haber arrastrado también a los equipos fabricados localmente.

Sin embargo, eso no ocurrió. Para los especialistas, hay varias razones que explican este traslado parcial. Una de ellas es que el ajuste inicial se concentró en los equipos importados, mientras que los celulares de producción nacional todavía no reflejaron plenamente el cambio.

No es casual, en ese sentido, que Apple, cuyos productos son íntegramente importados, haya liderado las caídas.

Celulares y stock: El factor que frena la baja de precios

Otra explicación clave está vinculada al stock de los comercios. Una parte significativa de los celulares que hoy se venden habría sido importada cuando el arancel todavía estaba vigente. En ese escenario, los costos de reposición más bajos aún no impactaron en los precios finales.

Este fenómeno suele generar un efecto retardo, las bajas impositivas no se trasladan de inmediato, sino que aparecen de manera gradual, a medida que se renuevan los inventarios.

Si esta dinámica se consolida, los analistas no descartan que los precios de los celulares producidos localmente comiencen a corregirse a la baja en los próximos meses.

Celulares, impuestos y el peso de la carga tributaria

Aunque se eliminó el arancel, los celulares importados siguen alcanzados por múltiples tributos, IVA, impuesto interno, tasa de estadística, Ingresos Brutos provinciales y tasas municipales.

Aun así, la carga de impuestos nacionales se redujo de forma significativa entre principios de 2025 y la actualidad. Por cada USD 100 de precio internacional, a comienzos de 2025 se pagaban unos USD 74 en impuestos nacionales. Hoy, ese número ronda los USD 40.

En términos relativos, la presión impositiva pasó de representar cerca del 42% del precio final a aproximadamente el 29%, un recorte relevante que todavía no se refleja del todo en las góndolas.

