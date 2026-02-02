Cada vez más argentinos se van a Brasil a trabajar: "Jamás vi un éxodo así"

La salida de mano de obra impactó de lleno en la producción primaria, en especial en la yerba mate. El jefe comunal indicó que, ante la falta de trabajadores para la zafra, muchos productores optaron por acelerar la mecanización.

“Evidentemente, esto se va acrecentando. Nosotros vemos con preocupación que la libertad que hoy tenemos en todo aspecto se ha traducido en un problema. Hace unos años se hacía todo con equipamiento adecuado; hoy es cualquier cosa. Es muy preocupante la cantidad de vehículos que circulan sin las más mínimas condiciones para trasladar a los tareferos y a la gente que hace labores culturales en la chacra”, añadió con inquietud.

El éxodo también vació áreas clave del municipio. De los empleados que solicitaron licencia para trabajar del otro lado de la frontera, solo una parte regresó. “Volvieron cuatro, volvieron justamente porque se les terminaba la licencia y los otros renunciaron, terminaron renunciando y se fueron”, precisó.

Según el intendente, “registrados en Migraciones tenemos un poquito más de 1.213 trabajadores que fueron a trabajar legalmente del lado brasileño en los últimos seis meses”.

Con años de gestión al frente del municipio, el intendente fue categórico al comparar con otras etapas: “Jamás vi un éxodo así y nunca pensé que esto iba a suceder. Lamentablemente, esto se va acrecentando cada vez más y los problemas cada vez son peores, sobre todo para aquellos que van a necesitar cosecha de yerba”.

"Muchos van y vienen, pero otros tantos se quedan instalados en Brasil"

La salida diaria y permanente de trabajadores hacia Brasil también es una constante en el municipio de San Antonio, ubicado al nordeste de Misiones, principalmente entre jóvenes, por la falta de empleo y la oferta de mejores salarios del otro lado de la frontera. El intendente Fausto Rojas advirtió sobre el impacto local.

Rojas explicó que el fenómeno no se detuvo y que, aunque la situación genera preocupación, también evita un escenario social aún más crítico. “Seguimos, seguimos en ese camino. Pero, por un lado, uno queda contento también, por lo menos nuestra gente puede ir a trabajar del otro lado, porque sino estaríamos en un serio problema”, afirmó el jefe comunal.

Consultado sobre cuántos vecinos emigran, Rojas describió la magnitud del movimiento y la diversidad de situaciones. “No sabría responder, porque son tantos que van, son más de dos mil que van para allá. Muchos van y vienen, pero otros tantos se quedan instalados. Mucha gente va a diario y vuelve, pero hay muchos que tienen que ir más lejos”, señaló.

El intendente remarcó que, ante la falta de empleo estable en el municipio, el retorno se vuelve cada vez más improbable. “ En estos momentos no hay como volver a radicarse acá, si no hay trabajo ni nada”, expresó.

La situación también impacta de lleno en el sector productivo local, especialmente ante la proximidad de las cosechas. Rojas advirtió sobre la dificultad para conseguir mano de obra: “Esa es una problemática que tenemos, porque la gente también ve donde es mejor remunerado y se queda. Si en Brasil pagan mejor, no van a quedar de este lado”.

El funcionario remarcó el vaciamiento paulatino de jóvenes y trabajadores calificados que viven en la zona. “ A mí se me fueron algunos trabajadores municipales y hay muchos que trabajan a la mañana acá y van a la tarde a trabajar del otro lado, complementan”.

Por su parte, el intendente de Bernardo de Irigoyen, Edgardo Aquino, también realizó un balance sobre la compleja realidad que atraviesa el municipio fronterizo al cierre del primer mes del año. La combinación de los ajustes económicos nacionales, la devaluación y la parálisis del flujo comercial con Brasil transformó el escenario local en un desafío constante para la administración pública y el sector privado.

“Estamos atravesando serias dificultades, más encima teniendo en cuenta los ajustes y reajustes a nivel nacional que verdaderamente nos afectan a todos, y más aquí. La frontera prácticamente está paralizada, o sea que es escaso el movimiento comercial del tránsito fronterizo que estábamos acostumbrados tiempo atrás. Lo que más nos preocupa es el cierre de algunos mercados como también el despido de trabajadores de otros mercados por la falta de movimiento y la migración constante de nuestros jóvenes en la búsqueda de trabajo hacia diferentes puntos de Brasil”, detalló el jefe comunal.

