Yerba Mate: Tras la liberación de precios, los yerbateros no cosechan pero hay divisiones

“El INYM publicó la grilla que ya a partir de la próxima temporada no la va a publicar más, la grilla de costos, por encima de los $400, que siempre la hacen muy ajustada también. Nunca estuvimos de acuerdo con la grilla de costos del INYM, pero bueno, siempre nos sirvió y marcó por lo menos un medio, un término de precio”, agregó.

Nueva asamblea y el futuro de la yerba mate

Marcel Hacklander, productor yerbatero y exintegrante del INYM, expresó que se tomó la decisión de no comenzar la cosecha porque "los bajos precios y los altos costos, nos dejan en jaque". "Mediante pequeñas reuniones que se fueron llevando adelante desde hace varios días y de los 12.500 productores, seguramente más de 10.000 estamos de acuerdo en no cosechar", dijo en declaraciones al portal El Destape.

image El INYM perdió su función fundamental y hay debate entre los productores de Misiones

Se espera para este jueves (27/11) una nueva reunión de los yerbateros que se realizará en San Vicente, para definir cómo continuar con las medidas de fuerza, evaluar la situación y buscar apoyo de otros sectores.

Cabe recordar que el 18/11, el Gobierno nacional avanzó fuerte sobre el mercado de la yerba mate. Con la eliminación de las facultades del Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM) se derogó el poder de regulación de precios que estaba previsto por ley desde principios de los 2000.

Esa maniobra, que se cocinaba hace algún tiempo en el Ministerio de Desregulación, llegó en un momento complejo para los productores yerbateros debido a un atraso notable de los precios. Ante la acefalía en el organismo, la producción de yerba mate perdió rentabilidad especialmente para los pequeños productores radicados en Misiones.

A diferencia de otros mercados, el sector yerbatero ponderaba la intervención estatal en el mercado por la disparidad en la competitividad entre los ingenios, siendo generalmente los más pequeños quienes enfrentan mayores dificultades para la subsistencia.

--------------

Más noticias en Urgente24:

Sin importarle las reservas del BCRA, Javier Milei apuesta la economía a las expectativas...

Racing Club le ganó a River Plate, que ahora depende de Boca Juniors para la Libertadores

Mensaje: Un B-52 y escolta de F-18 sobrevolaron la costa de Venezuela, cerca de Caracas...

$LIBRA: Tras 9 meses, movieron US$9 millones y se perdería el rastro