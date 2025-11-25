urgente24
Supermercado remata electrodomésticos con hasta 40% de descuento y es furor

Un reconocido supermercado está rematando electrodomésticos a precios muy buenos. Grandes descuentos que no podés perderte.

25 de noviembre de 2025 - 09:03
Supermercado liquida electrodomésticos a precios increíbles.

Un reconocido supermercado se volvió loco y está rematando todo tipo de electrodomésticos con grandes descuentos. Hay muchos productos para elegir y de marcas muy buenas, lo cual te va a servir mucho para equipar tu casa sin gastar de más.

Los electrodomésticos son cada vez más costosos y por eso muchos buscan ofertas y cuotas sin interés para poder afrontar este gasto. Lo cierto es que muchas veces hay que renovar algún artefacto o bien necesitamos comprar uno por primera vez y estos descuentos ayudan muchísimo.

Supermercado liquida electrodomésticos a precios bomba

Carrefour, Jumbo y ChangoMás están liquidando tostadoras con un 40% menos. Pero eso no es todo, porque Jumbo tiene promociones en muchísimos productos además de descuentos extra con ciertas tarjetas. Ideal para aprovechar a lo grande.

En el sitio web oficial de Jumbo hay una gran variedad de descuentos. Vas a poder encontrar heladeras con un 10% menos y 15% extra pagando con CencoPay. También ofrecen promociones en cocinas, televisores smart, lavarropas, aires acondicionados y mucho más. Varios de ellos con precios que no vas a poder creer.

Otra gran noticia de Jumbo es que ofrece hasta 12 cuotas sin interés además de los descuentos ya mencionados. Todos estos productos son de grandes marcas como Whirpool, Samsung o Philco. Ideal para aprovechar este fin de año y cambiar algunos artefactos de la casa.

