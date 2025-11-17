Mercado Pago se convirtió en una de las billeteras virtuales más usadas y reconocidas del país. A partir de 2025 la misma aplica ciertas retenciones en impuestos y transferencias según la condición fiscal de cada uno. Te contamos todos los detalles.
Mercado Pago: cuánto dinero te retiene por transferencias e impuestos
Mercado Pago, una de las billeteras virtuales más usadas del país, ahora retiene dinero por diferentes impuestos y transferencias.
Cuando se cobra por Mercado Pago hay ciertos puntos a tener en cuenta, ya que la billetera virtual retiene una parte de esas transferencias dependiendo la situación fiscal de cada uno de los usuarios. Los mismos se calculan sobre el total de cada operación.
Mercado Pago: cuánto dinero retiene en transferencias
La billetera virtual puede aplicar ciertas retenciones que son una especie de adelanto de impuestos. Los mismos aparecen en un apartado llamado "Facturación" y se pueden usar como créditos a la hora de hacer los pagos que corresponden.
Las retenciones que aplica Mercado Pago son por ingresos brutos y también por el impuesto sobre los créditos y débitos. Esto va a depender de cada caso, donde se tendrá en cuenta la actividad económica declarada, la jurisdicción en donde se realicen las actividades y demás.
En la sección de "Facturación" se pueden ver todas las retenciones, las cuales podrán verse y utilizarse como créditos a la hora de realizar las facturas correspondientes en cada caso. Hoy en día se evalúa la retención de una parte de transferencias que no sean entre mismas cuentas.
