Fabiola Yáñez contó lo que vivió con Alberto Fernández y él salió a responder

En cuanto a su hijo, afirmó que "la intención de Alberto Fernández es quitarme la tenencia de mi hijo", denunciando que la falta de vivienda de Francisco en España fue utilizada en su contra y criticando que la justicia actuara con rapidez solo para revincular al niño, sin garantizarle un techo. "¿Vos traés un hijo al mundo para que la justicia te tenga que decir cuánto darle?", dijo, dejando claro que su prioridad es protegerlo. Yáñez también subrayó su independencia económica: "Yo no necesito que me mantengan".

image Fabiola habló del "ojo morado", la disputa por su hijo y su independencia económica. Alberto respondió con documentos, negó la violencia y cuestionó públicamente la versión de su exesposa.

La reacción de Alberto no tardó en aparecer. Antes incluso de que se emitiera la entrevista, compartió en X un documento sobre la revocación del permiso de residencia de Yáñez en España, señalando que había sido concedido "con irregularidades" y criticando la versión de la ex primera dama: "Durante más de un año reclamé como padre ante las autoridades del Reino de España. La Dirección de Migraciones acaba de EXTINGUIR, por irregularidades, una residencia que aquí se presentaba como perfectamente concedida. España me escuchó, revisó la documentación y extinguió la autorización otorgada. Basta de mentiras".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/alferdez/status/1989837255066722747&partner=&hide_thread=false Durante más de un año reclamé como padre ante las autoridades del Reino de España.

La Dirección de Migraciones acaba de EXTINGUIR, por irregularidades, una residencia que aquí se presentaba como “perfectamente concedida”.

España me escuchó, revisó la documentación y extinguió la… pic.twitter.com/WvjKywRnVo — Alberto Fernández (@alferdez) November 15, 2025

Poco después, Fernández brindó una entrevista en Blender donde negó las acusaciones de violencia: "Jamás golpeé a Fabiola", y sostuvo que las fotos y chats que presentó Yáñez "son falsos". Además, sugirió que la ex primera dama fue manipulada y que la denuncia podría ser una "pasada de factura" por la creación del Ministerio de la Mujer (que ocurrió durante su mandato): "No sabés la cantidad de gente que me dice ‘esto es culpa de tus políticas a favor de género’. ¿Cómo culpa de mis políticas de género? Yo sigo reivindicando todas y cada una de mis políticas de género".

Embed

Con estas reacciones, se abrió un ida y vuelta mediático que se sumó al cruce en televisión. La entrevista de Yáñez disparó los números del programa de Mirtha, que alcanzó 4.3 puntos de rating en El Trece, con lo cual la audiencia sigue muy atenta a esta disputa de política, justicia y vida personal, y que todavía está lejos de cerrarse.

--------------------------------------------------------------------

Más contenido en Urgente24

La nueva miniserie de 8 capítulos que arrasa con su puntaje perfecto

Pelea por Carrefour: Se bajaron los chilenos, se afirma De Narvaéz, un "monopolio de facto" y 17.000 temores

Más de 100 despidos por el cierre de locales de un gigante de supermercados (y sigue...)

Boca 2-0 Tigre: el Xeneize firmó otro gran partido y atornilló su chapa de candidato

La miniserie que la crítica aplaude y el público convirtió en furor