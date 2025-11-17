Fabiola Yáñez volvió a la pantalla de Mirtha Legrand y fue recibida con preguntas incisivas sobre la famosa "fiesta de Olivos" y su tensa relación con Alberto Fernández. Entre confesiones y disculpas, la ex primera dama habló por primera vez de la denuncia por violencia de género, dejando más de un dato que promete seguir dando que hablar.
"SU INTENCIÓN ES..."
Fabiola Yáñez contó lo que vivió con Alberto Fernández y él salió a responder
Fabiola Yañez dio detalles de su historia de violencia con Alberto Fernández en lo de Mirtha y habló de Olivos y denuncias. El expresidente desmintió todo.
Olivos bajo la lupa: Fabiola Yáñez y la foto que todavía genera polémica
El momento más comentado de la noche fue cuando Mirtha Legrand confrontó a Fabiola Yáñez sobre la celebración de su cumpleaños en la Quinta de Olivos durante la cuarentena estricta por Covid-19. La ex primera dama negó haber organizado la reunión y aseguró que pedía disculpas a todos los argentinos: "No lo organicé yo. Sé que estuve en ese lugar y estuve mal".
Robertito Funes, que también estaba invitado, intervino para subrayar la percepción pública: "Le tienen antipatía porque en su momento, quienes no pudieron despedir a sus familiares ni salir de sus casas, la vieron celebrando". Mirtha reforzó la crítica: "Pero yo vi una foto con una copa en la mano, se supone que estás brindando", y Yáñez respondió que fue una cena y que muchas de las personas presentes trabajaban ese día en la quinta y tenían permiso de entrada y salida.
La ex primera dama también apuntó a Alberto Fernández: "Él fue quien primero dijo que no estuvo y después dijo ‘mi querida Fabiola hizo tal cosa’", recordando que la versión oficial sobre aquel encuentro cambió varias veces. La tensión escaló en un punto donde "La Chiqui" recordó la muerte de su hermana Goldie durante la pandemia: "Brindaban mientras veía el ataúd de mi hermana por televisión", poniendo en perspectiva lo simbólico del episodio y la distancia entre la versión de Yáñez y la percepción del público.
Cómo reaccionó Alberto Fernández al crudo relato
Más allá de la polémica política, la entrevista tocó lo personal: la denuncia por violencia de género y la disputa judicial por Francisco, el hijo de ambos. Sobre el famoso "ojo morado", Yáñez respondió categórica que ocurrió: "Sí, existió. Fue después de una discusión, delató delante del médico de la unidad presidencial y de otro médico que ese mismo día vinieron para saber por qué tenía el ojo así". Contó un contexto de manipulación, humillaciones y violencia emocional que se extendió durante los últimos meses de su relación.
En cuanto a su hijo, afirmó que "la intención de Alberto Fernández es quitarme la tenencia de mi hijo", denunciando que la falta de vivienda de Francisco en España fue utilizada en su contra y criticando que la justicia actuara con rapidez solo para revincular al niño, sin garantizarle un techo. "¿Vos traés un hijo al mundo para que la justicia te tenga que decir cuánto darle?", dijo, dejando claro que su prioridad es protegerlo. Yáñez también subrayó su independencia económica: "Yo no necesito que me mantengan".
La reacción de Alberto no tardó en aparecer. Antes incluso de que se emitiera la entrevista, compartió en X un documento sobre la revocación del permiso de residencia de Yáñez en España, señalando que había sido concedido "con irregularidades" y criticando la versión de la ex primera dama: "Durante más de un año reclamé como padre ante las autoridades del Reino de España. La Dirección de Migraciones acaba de EXTINGUIR, por irregularidades, una residencia que aquí se presentaba como perfectamente concedida. España me escuchó, revisó la documentación y extinguió la autorización otorgada. Basta de mentiras".
Poco después, Fernández brindó una entrevista en Blender donde negó las acusaciones de violencia: "Jamás golpeé a Fabiola", y sostuvo que las fotos y chats que presentó Yáñez "son falsos". Además, sugirió que la ex primera dama fue manipulada y que la denuncia podría ser una "pasada de factura" por la creación del Ministerio de la Mujer (que ocurrió durante su mandato): "No sabés la cantidad de gente que me dice ‘esto es culpa de tus políticas a favor de género’. ¿Cómo culpa de mis políticas de género? Yo sigo reivindicando todas y cada una de mis políticas de género".
Con estas reacciones, se abrió un ida y vuelta mediático que se sumó al cruce en televisión. La entrevista de Yáñez disparó los números del programa de Mirtha, que alcanzó 4.3 puntos de rating en El Trece, con lo cual la audiencia sigue muy atenta a esta disputa de política, justicia y vida personal, y que todavía está lejos de cerrarse.
--------------------------------------------------------------------
Más contenido en Urgente24
La nueva miniserie de 8 capítulos que arrasa con su puntaje perfecto
Pelea por Carrefour: Se bajaron los chilenos, se afirma De Narvaéz, un "monopolio de facto" y 17.000 temores
Más de 100 despidos por el cierre de locales de un gigante de supermercados (y sigue...)
Boca 2-0 Tigre: el Xeneize firmó otro gran partido y atornilló su chapa de candidato
La miniserie que la crítica aplaude y el público convirtió en furor