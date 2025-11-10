Alberto Fernández: "la grabación con Tamara Pettinato la hicimos para Tenembaum"

El ascensor... no existe eso, porque no ocurrió nunca semejante cosa. Me atribuyeron vínculos con mujeres que no conozco.

Alberto Fernández denunció fake news.

“Hay dos personas que me ha dolido mucho cómo las trataron. Tamara Pettinato y Florencia Peña, injustamente maltratadas”.

“Fabiola Yáñez fue manipulada”

Respecto al escándalo que se generó con su expareja, Alberto Fernández no quiso "traer a la luz pública" lo ocurrido.

Sin embargo, explicó qué cree que ocurrió con la ex primera dama:

“Yo creo que ella fue manipulada, claramente fue manipulada. La operación pudo ser una pasada de factura por las políticas de género, incluyendo la creación del Ministerio de la Mujer”.

El expresidente enfatizó que la verdad de los hechos está en la causa y pidió que "todo se aclare".