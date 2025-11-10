En su reaparición, Alberto Fernández fue confrontado en el canal de streaming Blender sobre algunos de los rumores más difundidos durante su gestión.
"NO EXISTE UN VIDEO DEL ASCENSOR"
Alberto Fernández: "la grabación con Tamara Pettinato la hicimos para Tenembaum"
El ex presidente Alberto Fernández rompió el silencio en una entrevista con Tomás Rebord. Aseguró que “Fabiola Yáñez fue manipulada”
En el programa "Hay Algo Ahí", el conductor consultó al exmandatario sobre la supuesta existencia de una grabación íntima.
"Quiero preguntarte sobre mujeres y un video en un ascensor..." dijo Tomás Rebord.
"¿Dónde está? No existe, hermano" se enojó el compañero de fórmula de Cristina Kirchner.
Alberto Fernández denunció fake news.
“Hay dos personas que me ha dolido mucho cómo las trataron. Tamara Pettinato y Florencia Peña, injustamente maltratadas”.
“Fabiola Yáñez fue manipulada”
Respecto al escándalo que se generó con su expareja, Alberto Fernández no quiso "traer a la luz pública" lo ocurrido.
Sin embargo, explicó qué cree que ocurrió con la ex primera dama:
“Yo creo que ella fue manipulada, claramente fue manipulada. La operación pudo ser una pasada de factura por las políticas de género, incluyendo la creación del Ministerio de la Mujer”.
El expresidente enfatizó que la verdad de los hechos está en la causa y pidió que "todo se aclare".