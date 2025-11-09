Un Ander Herrera fascinado con el Superclásico reveló la frase que dirá en un futuro

"Lo vi muchas veces desde España, mi padre me hablaba de lo que se es este partido, y poder hacerlo como jugador... ganar con nuestra gente, es algo único".

Al vasco le preguntaron qué respondería cuando le preguntasen sobre su experiencia en un Boca-River. Y el vasco no dudó:

"Voy a decir que un Superclásico es algo único. Me ha tocado vivir derby de Manchester, PSG-Marsella, derby vasco en España, Manchester United-Liverpool, pero como esto no hay nada, esa es la realidad".

"Y los he disfrutado mucho, eh. Tengo una vicunlación muy grande con el United, con el PSG, con el Athletic Bilbao, con el Zaragoza, pero vivir esto es algo que muy pocos tenemos la oportunidad y que me siento un afortunado enorme", agregó Ander Herrera.

Ander Herrera: "Un día estaremos en España y diremos ´puta madre, lo que vivimos´"

También se mostró muy recompensado por la oportunidad de estar en el Xeneize: "Gracias a Boca por dejarme vivir esto, gracias a la gente por dejarme vivir esto, gracias a mis compañeros por hacer que hoy me pueda ir tan feliz a casa".

Herrera, gratificado con el hincha Xeneize

Y confesó lo que dirán con su padre en un futuro, cuando ya los años de futbolista en Boca hayan quedado atrás: "Un día estaremos en España y diremos: ´Puta madre, lo que vivimos´".

Sobre la hinchada, destacó: "La gente de Boca es incondicional. A veces nos putearán cuando lo merecemos, porque esto es fútbol, porque a veces merecemos ser puteados, porque como jugadores de Boca tenemos que ser exigidos, pero el cariño que luego te dan cuando le demuestras... con muy poquito que tú les des te den te devuelven tanto que es algo único".

Por último, Ander Herrera volvió a destacar al fútbol argentino en general. "Yo siempre les digo a ustedes que creo que a veces no valoran lo suficiente que tienen aquí. La pasión, calidad de los jugadores, los estadios", dijo.

Herrera y Paredes, en un entrenamiento de Boca, son jerarquía pura para el equipo

"Para mí es un fútbol con unas posibilidades enormes. Creo que hay cosas que se deben mejorar para estar a la altura de las grandes ligas, pero creo que tienen que valorar ustedes el talento, la pasión, días como estos... esto no se vive en Europa. Y mira que he jugado clásicos importantes, eh. Pero esto es algo único", cerró.

