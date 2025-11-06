Donald Trump en dilema con Venezuela: Presión de humo, acción militar o títere opositor

Finalmente, evalúa también la opción de una campaña de ataques aéreos u operaciones encubiertas dirigidas contra instalaciones y personal gubernamentales y militares, lo que no suena raro luego de haber autorizado a la CIA a llevar a cabo operaciones secretas en Venezuela.

Washington sobre los rumores de intervención de Venezuela

La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, negó por completo que el gobierno estadounidense intervenga militarmente Venezuela o siquiera ataque zonas terrestres dentro de la jurisdicción de Caracas, desechando los rumores de que la administración de Donald Trump entraría en una contienda directa con el régimen venezolano para devolver la “democracia”.

image Fotomontaje de Nicolás Maduro y Donald Trump, en guerra no declarada en el Caribe. | GENTILEZA CNN

No obstante, algunas agencias de noticias como The Guardian analizan el descomunal actual despliegue militar estadounidense frente a las costas de Venezuela como la antesala de una futura invasión estadounidense para derrocar a un gobierno, equiparable como la de Bush a Panamá en 1989:

"Oficialmente, el despliegue de buques de guerra, drones Reaper y unos 10.000 efectivos forma parte de una ofensiva contra los narcotraficantes latinoamericanos a quienes Trump acusa de inundar Estados Unidos con drogas. Sin embargo, muchos sospechan que el verdadero objetivo de Trump es derrocar al dictador venezolano Nicolás Maduro , tal como George H.W. Bush derrocó a Noriega antes de que fuera juzgado y encarcelado en Estados Unidos".

La estrategia de Donald Trump en el Caribe cambia de un momento a otro, según el WSJ

El presidente estadounidense guardaría ciertos reparos sobre lanzar una acción militar en Venezuela, debido a que teme que la intervención militar no logre sacar del poder a Nicolás Maduro, según funcionarios estadounidenses familiarizados con las deliberaciones, quienes dialogaron con The Wall Street Journal bajo condición de anonimato.

"Por ahora, según las autoridades, Trump se conforma con incrementar gradualmente la presencia militar estadounidense en la región y continuar atacando embarcaciones presuntamente dedicadas al contrabando de drogas en el Caribe y el Pacífico. El último ataque de este tipo tuvo lugar el martes, cuando el ejército estadounidense destruyó un buque en el Pacífico Oriental, causando la muerte de dos presuntos narcotraficantes.

No hay un plazo establecido para decidir si se intensificará la campaña, según informaron funcionarios. Trump sigue reacio a involucrarse directamente en Venezuela tras el fracaso de su intento, durante su primer mandato, de derrocar a Maduro apoyando a la oposición, según indicaron exfuncionarios que participaron en dicho intento. Además, mantiene reservas de larga data sobre el uso de las fuerzas armadas para un posible cambio de régimen", revela The Wall Street Journal.

Sin embargo, la estrategia geopolítica de la administración de Donald Trump sobre el Caribe sigue en constante cambio, a pesar del aumento de las fuerzas militares estadounidenses en la región y de que haya amenazado con iniciar con los ataques terrestres tras el "éxito" del abatimiento a narco lanchas.

Presión económica o ataque certero, al estilo lo de Irán

Donald Trump continúa consultando a sus asesores sobre las opciones, según indicaron fuentes oficiales, lo que ha llevado a algunos a sugerir que el presidente podría ordenar un ataque.

"Las opciones que se le presentan van desde intensificar la presión económica hasta una acción militar dentro de Venezuela, incluyendo posiblemente ataques contra instalaciones militares y gubernamentales", afirma el Wall Street Journal que dialogó con los funcionarios estadounidenses.

image Trump y Maduro jugando una pulseada por el poder y los recursos naturales. | GENTILEZA FOTOMONTAJE

En cuanto a posibles ataques estadounidenses contra instalaciones militares de Venezuela, en las últimas semanas se han avistado bombarderos B-52 de Estados Unidos sobrevolando el Caribe, dando vueltas alrededor de Los Roques y La Orchila, donde Venezuela mantiene instalaciones militares. Estos bombarderos son los mismos que Trump utilizó para bombardear las centrales nucleares de Irán.

Los B-52 son bombarderos estratégicos de largo alcance fabricados por Boeing y operados por la Fuerza Aérea de Estados Unidos (USAF), análogos a los que Trump usó para atacar a Irán en junio pasado, cuando bombardeó varias bases nucleares y cuarteles generales del régimen de Teherán.

La función principal de estos bombarderos es transportar y lanzar grandes cargas de armamento —incluyendo bombas convencionales, misiles de crucero y armas nucleares— a enormes distancias sin necesidad de repostar con frecuencia.

El sobrevuelo de los B-52 sobre las bases venezolanas, ha encendido las alertas del gobierno de Nicolás Maduro. En septiembre pasado, en vísperas del inicio del despliegue naval de Trump cerca de las costas venezolanas, el ministro de Defensa de Maduro, Vladimir Padrino López, comunicó que Caracas haría maniobras militares en la isla de La Orchila y en aguas jurisdiccionales, zona donde ahora mismo están sobrevolando los bombarderos estadounidenses.

