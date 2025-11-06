Jueves 6/11: El fantasma narco desvela al norte y el transporte se satura en las provincias

Live Blog Post

El Gobierno de China anunció que pudo observar con éxito al objeto espacial que se viralizó en las últimas semanas. Lo hizo a través de la sonda Tianwen-1, aparato destinado a la exploración de Marte.

Según la información revelada, la sonda captó imagenes del objeto 30 millones de kilómetros, lo que supuso un desafío técnico supremo para la cámara de alta resolución preparada para la brillante superficie marciana. Para los chinos, el 3I/ATLAS "no se parece a ningún cometa que haya surcado el Sistema Solar, algo que se condice con su procedencia intergaláctica.

