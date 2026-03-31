BAJA DE SALARIOS
"No tenemos nada que hablar" El gobierno resiste presiones piqueteras
En medio de protestas de las organizaciones sociales, el gobierno mantiene dar de baja más de 900 mil salarios sociales. "No tenemos nada que hablar", dijeron.
L a señal fue clara: En la Casa Rosada no habrá negociación, incluso frente a un conflicto que promete profundizarse en los próximos días.
“No tenemos nada que hablar”
Fuentes libertarias consultadas por la agencia Noticias Argentinas fueron categóricas:
La definición, transmitida a la prensa, deja en evidencia una estrategia de confrontación directa con el universo piquetero, que activó medidas de fuerza en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).
Las protestas —que incluyeron acciones en estaciones de trenes— forman parte de un plan escalonado que tendrá un nuevo punto crítico el próximo 7 de abril, con cortes masivos y ollas populares en todo el país.
Detonante: Baja masiva de salarios sociales
El conflicto tiene un origen concreto: la decisión del Ministerio de Capital Humano, que conduce Sandra Pettovello, de recortar cerca de 900.000 salarios sociales.
El impacto es directo: miles de beneficiarios dejarán de percibir ingresos mensuales cercanos a los $78.000, lo que generó una reacción inmediata de las organizaciones.
Desde la UTEP, la secretaria gremial Johana Duarte fue contundente:
Efecto derrame negativo
Pero el reclamo no se limita a la pérdida individual de ingresos. Las organizaciones advierten sobre un efecto en cadena en las economías locales.
Duarte apuntó al impacto en el consumo de cercanía:
Y sumó una crítica política directa al equipo económico:
Protesta frente a la casa de Adorni
La escalada sumó un capítulo de alto voltaje político: Una movilización en el ingreso al country donde tiene una propiedad el vocero presidencial, Manuel Adorni, en Exaltación de la Cruz.
La protesta generó fuerte malestar entre los vecinos del barrio privado, que expresaron sus quejas en grupos internos de mensajería.
Conflicto en expansión
Con el diálogo roto y un cronograma de protestas en marcha, el conflicto entra en una fase más aguda.
- El Gobierno apuesta a sostener una línea dura.
- Las organizaciones, a profundizar la presión en la calle.
- El resultado: un escenario de creciente tensión social, sin señales —por ahora— de descompresión.
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