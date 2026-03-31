"No tenemos nada que hablar" El gobierno resiste presiones piqueteras

Las protestas —que incluyeron acciones en estaciones de trenes— forman parte de un plan escalonado que tendrá un nuevo punto crítico el próximo 7 de abril, con cortes masivos y ollas populares en todo el país.

Detonante: Baja masiva de salarios sociales

El conflicto tiene un origen concreto: la decisión del Ministerio de Capital Humano, que conduce Sandra Pettovello, de recortar cerca de 900.000 salarios sociales.

El impacto es directo: miles de beneficiarios dejarán de percibir ingresos mensuales cercanos a los $78.000, lo que generó una reacción inmediata de las organizaciones.

Desde la UTEP, la secretaria gremial Johana Duarte fue contundente:

Es una medida que atenta contra los trabajadores más humildes y expresa la crueldad sin límites de este gobierno Es una medida que atenta contra los trabajadores más humildes y expresa la crueldad sin límites de este gobierno

image Para la organización piquera, la falta de recursos pegará en los más necesitados.

Efecto derrame negativo

Pero el reclamo no se limita a la pérdida individual de ingresos. Las organizaciones advierten sobre un efecto en cadena en las economías locales.

Duarte apuntó al impacto en el consumo de cercanía:

Esos $78.000 que dejan de ingresar en cada familia son los que después se gastan en el kiosco o en el barrio Esos $78.000 que dejan de ingresar en cada familia son los que después se gastan en el kiosco o en el barrio

Y sumó una crítica política directa al equipo económico:

A diferencia del timbero de Toto Caputo, que usa la plata para la especulación financiera A diferencia del timbero de Toto Caputo, que usa la plata para la especulación financiera

Protesta frente a la casa de Adorni

La escalada sumó un capítulo de alto voltaje político: Una movilización en el ingreso al country donde tiene una propiedad el vocero presidencial, Manuel Adorni, en Exaltación de la Cruz.

La protesta generó fuerte malestar entre los vecinos del barrio privado, que expresaron sus quejas en grupos internos de mensajería.

Conflicto en expansión

Con el diálogo roto y un cronograma de protestas en marcha, el conflicto entra en una fase más aguda.

El Gobierno apuesta a sostener una línea dura.

Las organizaciones, a profundizar la presión en la calle.

El resultado: un escenario de creciente tensión social, sin señales —por ahora— de descompresión.

Más noticias en Urgente24

Villa 31: la "solución japonesa" para urbanizarla e integrarla a CABA

Volkswagen Amarok 2027: El giro polémico que sacude el mercado

La imagen de Javier Milei cae como plomo y la bronca acelera el riesgo de estallido social

El Trece le echó flit y ahora todos se la disputan: Qué conductora vuelve

Franco Colapinto recibió la noticia que lo cambia todo en Alpine: "Una pena"