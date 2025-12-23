Piquete y vandalismo en un municipio de La Cámpora: Grabois se despega

"Ante las notas falsas que circulan, queremos aclarar que desde el MTE no estamos participando de la movilización en Lanús. Respetamos el reclamo que llevan adelante otros compañeros de la UTEP, pero las cooperativas que integran nuestro movimiento no son parte de esa acción", aclará el texto publicado en redes sociales.

Al mismo tiempo, desvinculó de lo hechos a Grabois, hoy diputado de Fuerza Patria.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/mteargentina/status/2003526323961045255&partner=&hide_thread=false Ante las notas falsas que circulan, queremos aclarar que desde el MTE no estamos participando de la movilización en Lanús. Respetamos el reclamo que llevan adelante otros compañeros de la UTEP, pero las cooperativas que integran nuestro movimiento no son parte de esa acción.… — MTE (@mteargentina) December 23, 2025

"Juan Grabois es fundador del MTE y promotor de la UTEP, pero la herramienta gremial no es propiedad de nadie y él hoy no interviene en sus decisiones cotidianas", aseguraron.

El MTE también separó el caso de Lanús de los episodios registrados en Quilmes el lunes, cuando militantes del MTE se enfrentaron con la policía mientras el Consejo Deliberante debatía y luego aprobó una ordenanza para regular la actividad de los 'trapitos' que cuidan autos.

Esto provocó un cruce entre Grabois y la jefa política del distrito, la camporista Mayra Mendoza, exintendente y actual diputada provincial. Ambos dirigentes tienen terminal en Cristina Kirchner, aunque Grabois se mueve con mayor independencia.

En su comunicado, el MTE desvincula ambos episodios. "Lamentablemente, se intenta utilizar la necesidad de la gente para forzar una disputa política interna que no existe, vinculando esto malintencionadamente con lo de Quilmes", dice el comunicado.

Y concluye: "Más allá de las operaciones, deseamos de corazón que las familias tengan una respuesta favorable a su reclamo y puedan pasar la Navidad que se merecen".

