La organización que dirige Juan Grabois se despegó a sí misma y a su líder de los incidentes registrados este martes frente a la municipalidad de Lanús por parte de integrantes de cooperativas que protestaban contra el intendente Julián Álvarez, de La Cámpora.
LANÚS
Piquete y vandalismo en un municipio de La Cámpora: Grabois se despega
El MTE se desvinculó de los episodios en Lanús y sostuvo que su líder, Juan Grabois, "hoy no interviene en sus decisiones cotidianas" de la organización.
Tal como informó Urgente24 manifestantes referenciados en la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), una organización vinculada a Grabois, hicieron un piquete sobre la avenida Hipólito Yrigoyen en reclamo por salarios de los trabajadores que realizan tareas de barrido en la vía pública, además de un bono navideño y artículos para las fiestas, entre otros pedidos.
Uno de los picos de mayor tensión se produjo cuando uno de los manifestantes incendió un árbol de navidad que estaba dentro del predio del palacio municipal.
La UTEP es una organización que integran el Movimiento Evita y el Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE). Este último, fundado por Grabois, emitió un comunicado en el que se despegó de la manifestación en Lanús, aunque habìa un grupo que protestaba bajo identificación del MTE de Villa Caraza.
"Ante las notas falsas que circulan, queremos aclarar que desde el MTE no estamos participando de la movilización en Lanús. Respetamos el reclamo que llevan adelante otros compañeros de la UTEP, pero las cooperativas que integran nuestro movimiento no son parte de esa acción", aclará el texto publicado en redes sociales.
Al mismo tiempo, desvinculó de lo hechos a Grabois, hoy diputado de Fuerza Patria.
"Juan Grabois es fundador del MTE y promotor de la UTEP, pero la herramienta gremial no es propiedad de nadie y él hoy no interviene en sus decisiones cotidianas", aseguraron.
El MTE también separó el caso de Lanús de los episodios registrados en Quilmes el lunes, cuando militantes del MTE se enfrentaron con la policía mientras el Consejo Deliberante debatía y luego aprobó una ordenanza para regular la actividad de los 'trapitos' que cuidan autos.
Esto provocó un cruce entre Grabois y la jefa política del distrito, la camporista Mayra Mendoza, exintendente y actual diputada provincial. Ambos dirigentes tienen terminal en Cristina Kirchner, aunque Grabois se mueve con mayor independencia.
En su comunicado, el MTE desvincula ambos episodios. "Lamentablemente, se intenta utilizar la necesidad de la gente para forzar una disputa política interna que no existe, vinculando esto malintencionadamente con lo de Quilmes", dice el comunicado.
Y concluye: "Más allá de las operaciones, deseamos de corazón que las familias tengan una respuesta favorable a su reclamo y puedan pasar la Navidad que se merecen".
