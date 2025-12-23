"Ojalá Enzo Pérez tome la decisión de sumarse": el club que quiere al ex River

Argentinos Juniors piensa su mercado de pases con ambición. El Bicho viene de un gran 2025, de la mano de un Nicolás Diez que, desde la dirección técnica le dio estructura y solidez a su equipo. En la carpeta de posibles incorporaciones está Enzo Pérez.
Enzo Pérez, ya sin futuro en River, es buscado por Argentinos Juniors para jugar la Copa Libertadores 2026. Buscan seducir al volante con un ambicioso proyecto.
El volante todavía es jugador de River, pero está a la espera de que finalice su contrato para marcharse a un nuevo club. A sus 39 años, la apuesta de Marcelo Gallardo para su segundo ciclo al frente del Millonario no salió como esperaba. Ni como esperaba el DT, ni como esperaba Enzo Pérez, ni como esperaba el hincha.
Aunque no tuvo un bajo rendimiento como otros de sus compañeros, Enzo Pérez definitivamente no era el 5 que este River necesitaba. Su contrato finaliza a fines de diciembre y no será renovado.
Tras esa salida, desde Argentinos Juniors se pusieron en contacto con él. Lo querían para jugar la Copa Libertadores 2026, a la que el Bicho logró clasificar aunque no de manera directa; primero deberá jugar un repechaje, y, si gana, sí accederá a la fase de grupos.
Será un año intenso para el equipo de La Paternal, que sabe dónde está el piso para competir durante 2026: en el muy buen trabajo que hizo durante 2025, donde jugó un muy buen fútbol, fue un equipo sólido, fue candidato tanto en el Torneo Apertura como el Torneo Clausura, llegó a la final de la Copa Argentina y clasificó al repechaje de la Copa Libertadores tras quedar tercero en la Tabla Anual.
Por eso piensa en reforzarse con piezas clave. No muchas, ya que como dijo Nico Diez la idea es no tocar demasiado la estructura del equipo. Así, segura, podrá sacarle ventaja a los equipos más fuertes que buscarán reforzarse más.
Seducir a Enzo Pérez para que "sea parte de nuestra familia"
Raúl Sanzotti, director deportivo de Argentinos Juniors, confesó que ya le comunicaron a Enzo Pérez del interés. La reunión que tuvieron debería haber sido ultra secreta, pero a los pocos días ya estaba circulando por todos lados: se habían reunido con él.
"Enzo nos gusta", señaló Sanzotti en diálogo con Dsports Radio. "Ojalá tome la decisión de sumarse con nosotros. Tuvimos conversaciones y seguimos charlándolo para ver si podemos seducirlo para que sea parte de nuestra familia".
El dirigente del Bicho tiene claro que, financieramente, no pueden competir con otras propuestas que pueda llegar a tener el mediocampista. Sin embargo, considera que tienen algo interesante para ofrecer. "No pasa por lo económico, sí por el desafío deportivo. Por los objetivos, por lo que queremos pelear, sumar gente de experiencia, de recorrido, ganadora como él".
Lucas Blondel y su posible préstamos a Argentinos Juniors
Sobre Lucas Blondel, el otro futbolista que interesa en La Paternal, Sanzotti dijo: "Blondel está en carpeta. Nos gusta. Tenemos en esa posición jun jugador importante como Lozano, que ha tenido un rendimiento extraordinario. Lozano es muy profesional, no para de querer seguir creciendo. Pero creemos nosotros que vamos a tener competitividad con la copa, muchos partidos, se vienen partidos entre semana y queremos tener un plantel con cierta competencia".
"Queríamos ver en esa posición si se da la posibilidad de sumar a alguien más", cerró. En caso de marcharse al Bicho, Blondel iría en condición de préstamo.
