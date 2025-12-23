"Ojalá Enzo Pérez tome la decisión de sumarse": el club que quiere al ex River

2025_11_IMG-20251130-WA0022-scaled (1) El Bicho cayó ante el Xeneize en cuartos de final del Clausura FOTO NA: Juan Foglia

Por eso piensa en reforzarse con piezas clave. No muchas, ya que como dijo Nico Diez la idea es no tocar demasiado la estructura del equipo. Así, segura, podrá sacarle ventaja a los equipos más fuertes que buscarán reforzarse más.

Seducir a Enzo Pérez para que "sea parte de nuestra familia"

Raúl Sanzotti, director deportivo de Argentinos Juniors, confesó que ya le comunicaron a Enzo Pérez del interés. La reunión que tuvieron debería haber sido ultra secreta, pero a los pocos días ya estaba circulando por todos lados: se habían reunido con él.

"Enzo nos gusta", señaló Sanzotti en diálogo con Dsports Radio. "Ojalá tome la decisión de sumarse con nosotros. Tuvimos conversaciones y seguimos charlándolo para ver si podemos seducirlo para que sea parte de nuestra familia".

2025_07_250713850-scaled Nicolás Diez, entrenador del Bicho FOTO NA: DAMIAN DOPACIO

El dirigente del Bicho tiene claro que, financieramente, no pueden competir con otras propuestas que pueda llegar a tener el mediocampista. Sin embargo, considera que tienen algo interesante para ofrecer. "No pasa por lo económico, sí por el desafío deportivo. Por los objetivos, por lo que queremos pelear, sumar gente de experiencia, de recorrido, ganadora como él".

Lucas Blondel y su posible préstamos a Argentinos Juniors

Sobre Lucas Blondel, el otro futbolista que interesa en La Paternal, Sanzotti dijo: "Blondel está en carpeta. Nos gusta. Tenemos en esa posición jun jugador importante como Lozano, que ha tenido un rendimiento extraordinario. Lozano es muy profesional, no para de querer seguir creciendo. Pero creemos nosotros que vamos a tener competitividad con la copa, muchos partidos, se vienen partidos entre semana y queremos tener un plantel con cierta competencia".

Morena Beltrán destacó la versatilidad de Lucas Blondel: más allá de la raya Lucas Blondel, sin lugar en Boca

"Queríamos ver en esa posición si se da la posibilidad de sumar a alguien más", cerró. En caso de marcharse al Bicho, Blondel iría en condición de préstamo.

