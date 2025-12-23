Belgrano de Córdoba jugará la Copa Libertadores

De esta forma se convirtió en el primer equipo del interior del país en disputar una Copa Libertadores, el primer equipo (femenino o masculino) de la provincia de Córdoba en obtener un título de Liga de Primera División, el primer equipo del interior en ganar un título de Liga de Primera División (Newells no cuenta porque está directamente afiliado), el primer equipo de toda la institución de Belgrano de Córdoba jugar una Copa Libertadores.

Todos esos logros que obtuvo el plantel de Primera División de Fútbol Femenino de Belgrano de Córdoba hacen que sea histórico desde varios puntos de vista, ya que no solo logró records de fútbol femenino sino del masculino también, ya que es el primer título de Liga de 1º que gana Córdoba.

El año que viene será el único representante de Argentina en la Copa Libertadores, y podrá medirse por primera vez con las mejores de Sudamérica.

