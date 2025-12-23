Belgrano de Córdoba está viviendo un momento histórico, el plantel de primera división del Fútbol Femenino acaba de meterse por primera vez en su historia en la Copa Libertadores habiendo obtenido algunos records. Será el único representante de Argentina en la máxima competición a nivel clubes de Sudamérica.
HISTÓRICO
Belgrano de Córdoba jugará la Copa Libertadores
Belgrano derrotó en la Superfinal a Newells por penales 4 a 2 y se metió en la Copa Libertadores 2026.
Belgrano femenino, un equipo que revolucionó el fútbol cordobés
El trabajo que Belgrano de Córdoba viene haciendo en el fútbol femenino terminó dando sus frutos a lo grande. Hace mucho tiempo que trabajan como con el fútbol masculino y eso hizo que se arme un plantel competitivo, pero no desde ahora sino desde que arrancó todo en Primera “C”.
Con dos ascensos al hilo llegaron a la elite del fútbol femenino de Argentina y de arranque fueron protagonistas, perdiendo una final de Copa Federal con River y una final de liga con Boca. El título estaba cerca y no se haría esperar.
En este 2025 finalmente llegó la consagración. El Fútbol femenino de Belgrano ganó el Torneo Clausura donde venció en la final a Racing de Avellaneda en un global de 2 a 1. De esta forma se transformaba en el primer campeón de fútbol femenino de Primera División de toda la institución.
Pero eso no quedó ahí, en la Superfinal, la cual jugó con Newells por ser el ganador del Torneo Apertura, ganó por penales por 4 a 2 luego de igualar sin goles en los 90 minutos reglamentarios, partido que se jugó en el Estadio Juan Pablo Francia de la ciudad de San Francisco.
De esta forma se convirtió en el primer equipo del interior del país en disputar una Copa Libertadores, el primer equipo (femenino o masculino) de la provincia de Córdoba en obtener un título de Liga de Primera División, el primer equipo del interior en ganar un título de Liga de Primera División (Newells no cuenta porque está directamente afiliado), el primer equipo de toda la institución de Belgrano de Córdoba jugar una Copa Libertadores.
Todos esos logros que obtuvo el plantel de Primera División de Fútbol Femenino de Belgrano de Córdoba hacen que sea histórico desde varios puntos de vista, ya que no solo logró records de fútbol femenino sino del masculino también, ya que es el primer título de Liga de 1º que gana Córdoba.
El año que viene será el único representante de Argentina en la Copa Libertadores, y podrá medirse por primera vez con las mejores de Sudamérica.
