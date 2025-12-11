La Conmebol llamó a licitación para adquirir los derechos televisivos en el período 2027-2030 de las competiciones sudamericanas a nivel clubes, Copa Libertadores, Copa Sudamericana, y Recopa Sudamericana. Hay un nuevo canal que transmitirá la mitad de los partidos.
PERÍODO 2027/2030
Conmebol: La nueva señal que transmitirá la Copa Libertadores
Se dieron a conocer los ganadores de la licitación de Conmebol por los derechos televisivos de Libertadores, Sudamericana y Recopa, hay un nuevo canal.
El resultado dividió en dos la transmisión de la Libertadores, donde un canal se mantiene y el otro es nuevo. Además, FOX les dice adiós a las transmisiones tanto de Copa Libertadores como Sudamericana, y el 2026 será el último año en el que puedan verse partidos por esa señal La cosa quedó entre dos gigantes.
El comunicado de Conmebol
El resultado de la licitación que abrió hace unos meses Conmebol por los derechos televisivos para las transmisiones de la Copa Libertadores y Copa Sudamericana arrojó que la nueva señal que transmitirá partidos de ambas competiciones (en Libertadores serán la mitad) es Warner Bros. Compartimos el comunicado de Conmebol y como quedó el mapa en toda Sudamérica.
Los paquetes de derechos de transmisión del ciclo 2027–2030 fueron asignados a las empresas que presentaron las propuestas más ventajosas, conforme a los criterios establecidos por CONMEBOL.
TERRITORIO A – Brasil
CONMEBOL Libertadores
- Plataforma abierta: Globo
- Plataforma de pago: ESPN
CONMEBOL Sudamericana
- Plataforma abierta: Warner Bros. Discovery a través de TNT Sports
- Plataforma de pago: ESPN
CONMEBOL Recopa
- Plataforma abierta: Globo
- Plataforma de pago: ESPN
Near Live Clips & Highlights (todas las competiciones)
- Warner Bros. Discovery a través de TNT Sports
TERRITORIO B – Sudamérica
CONMEBOL Libertadores
- Plataformas abiertas: Warner Bros. Discovery (Panregional) y Ecuavisa (Ecuador)
- Plataformas de pago: ESPN y Warner Bros. Discovery a través de HBO MAX
CONMEBOL Sudamericana
- Plataforma abierta: Warner Bros. Discovery a través de TNT Sports
- Plataformas de pago: ESPN y Directv
CONMEBOL Recopa
- Plataforma de pago: ESPN
Near Live Clips & Highlights (todas las competiciones)
- Warner Bros. Discovery a través de HBO MAX
Con estos resultados pasamos en limpio para mejor entendimiento. La Copa Libertadores se verá en Argentina a través de dos canales ESPN (en las 4 señales que llegan a Argentina) y HBO MAX (propiedad de Warner). Mientras que la Copa Sudamericana se verá por ESPN (en las 4 señales que llegan a Argentina), TNT Sports (propiedad de Warner) y Directv (logró quedarse con algunos partidos). La Recopa es exclusividad de ESPN. Además, los resúmenes y jugadas destacadas son exclusividad de Warner.
+ de Golazo24
Champions League: Real Madrid 1-2 Manchester City, tres puntos de oro para los "Ciudadanos"
Champions League: Inter 0-1 Liverpool, los Reds ganaron en Italia y trepan en la tabla
TyC Sports lanzó la primicia sobre Enzo Pérez que enfurece a todo River