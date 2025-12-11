urgente24
PERÍODO 2027/2030

Conmebol: La nueva señal que transmitirá la Copa Libertadores

Se dieron a conocer los ganadores de la licitación de Conmebol por los derechos televisivos de Libertadores, Sudamericana y Recopa, hay un nuevo canal.

11 de diciembre de 2025 - 15:36
Conmebol anunció que la Copa Libertadores se verá por un nuevo canal a partir de 2027.
El comunicado de Conmebol

El resultado de la licitación que abrió hace unos meses Conmebol por los derechos televisivos para las transmisiones de la Copa Libertadores y Copa Sudamericana arrojó que la nueva señal que transmitirá partidos de ambas competiciones (en Libertadores serán la mitad) es Warner Bros. Compartimos el comunicado de Conmebol y como quedó el mapa en toda Sudamérica.

Los paquetes de derechos de transmisión del ciclo 2027–2030 fueron asignados a las empresas que presentaron las propuestas más ventajosas, conforme a los criterios establecidos por CONMEBOL.

TERRITORIO A – Brasil

CONMEBOL Libertadores

  • Plataforma abierta: Globo
  • Plataforma de pago: ESPN

CONMEBOL Sudamericana

  • Plataforma abierta: Warner Bros. Discovery a través de TNT Sports
  • Plataforma de pago: ESPN

CONMEBOL Recopa

  • Plataforma abierta: Globo
  • Plataforma de pago: ESPN

Near Live Clips & Highlights (todas las competiciones)

  • Warner Bros. Discovery a través de TNT Sports
Alejandro Dom&iacute;nguez, presidente de Conmebol.

Alejandro Domínguez, presidente de Conmebol.

TERRITORIO B – Sudamérica

CONMEBOL Libertadores

  • Plataformas abiertas: Warner Bros. Discovery (Panregional) y Ecuavisa (Ecuador)
  • Plataformas de pago: ESPN y Warner Bros. Discovery a través de HBO MAX

CONMEBOL Sudamericana

  • Plataforma abierta: Warner Bros. Discovery a través de TNT Sports
  • Plataformas de pago: ESPN y Directv

CONMEBOL Recopa

  • Plataforma de pago: ESPN

Near Live Clips & Highlights (todas las competiciones)

  • Warner Bros. Discovery a través de HBO MAX
Con estos resultados pasamos en limpio para mejor entendimiento. La Copa Libertadores se verá en Argentina a través de dos canales ESPN (en las 4 señales que llegan a Argentina) y HBO MAX (propiedad de Warner). Mientras que la Copa Sudamericana se verá por ESPN (en las 4 señales que llegan a Argentina), TNT Sports (propiedad de Warner) y Directv (logró quedarse con algunos partidos). La Recopa es exclusividad de ESPN. Además, los resúmenes y jugadas destacadas son exclusividad de Warner.

