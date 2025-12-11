Conmebol: La nueva señal que transmitirá la Copa Libertadores

CONMEBOL Libertadores

Plataforma abierta: Globo

Plataforma de pago: ESPN

CONMEBOL Sudamericana

Plataforma abierta: Warner Bros. Discovery a través de TNT Sports

Plataforma de pago: ESPN

CONMEBOL Recopa

Plataforma abierta: Globo

Plataforma de pago: ESPN

Near Live Clips & Highlights (todas las competiciones)

Warner Bros. Discovery a través de TNT Sports

image Alejandro Domínguez, presidente de Conmebol.

TERRITORIO B – Sudamérica

CONMEBOL Libertadores

Plataformas abiertas: Warner Bros. Discovery (Panregional) y Ecuavisa (Ecuador)

Plataformas de pago: ESPN y Warner Bros. Discovery a través de HBO MAX

CONMEBOL Sudamericana

Plataforma abierta: Warner Bros. Discovery a través de TNT Sports

Plataformas de pago: ESPN y Directv

CONMEBOL Recopa

Plataforma de pago: ESPN

Near Live Clips & Highlights (todas las competiciones)

Warner Bros. Discovery a través de HBO MAX

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/CONMEBOL/status/1998918403990384771&partner=&hide_thread=false CONMEBOL anuncia los adjudicatarios de los derechos de transmisión de sus competiciones de clubes para el ciclo 2027–2030.#CreeEnGrande — CONMEBOL.com (@CONMEBOL) December 11, 2025

Con estos resultados pasamos en limpio para mejor entendimiento. La Copa Libertadores se verá en Argentina a través de dos canales ESPN (en las 4 señales que llegan a Argentina) y HBO MAX (propiedad de Warner). Mientras que la Copa Sudamericana se verá por ESPN (en las 4 señales que llegan a Argentina), TNT Sports (propiedad de Warner) y Directv (logró quedarse con algunos partidos). La Recopa es exclusividad de ESPN. Además, los resúmenes y jugadas destacadas son exclusividad de Warner.

