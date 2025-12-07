River no jugará la Copa Libertadores 2026. Este domingo se agotó la última oportunidad que tenía para sacar boleto al certamen más prestigioso del continente. Con la derrota de Boca ante Racing por el Torneo Clausura, el Millonario se bajó de la carrera.
Es oficial: River Plate sin Copa Libertadores 2026
Tras la derrota de Boca ante Racing, a River se le diluyó la única posibilidad que tenía de acceder a la Copa Libertadores 2026: que el Xeneize saliera campeón.
Los destinos que marca el fútbol son siempre impredecibles. Pero a veces, incluso, también se pone retorcido. Así fue cuando decidió que Boca debería darle una mano a River. A un River con un año bajísimo, chato, sin objetivos cumplidos y con la figura de Marcelo Gallardo resquebrajada.
Tan flojo fue el 2025 de River, en el que nunca encontró un funcionamiento regular, que cuando terminó la temporada siquiera había logrado la clasificación a la Copa Libertadores 2026.
En la Tabla Anual, que otorga clasificaciones a las competencias internacionales, el equipo de Marcelo Gallardo quedó en cuarta posición, zona de Copa Sudamericana. Así, se quedó a las puertas de conseguir alguno de los tres primeros puestos, que ofrecen boleto a la Libertadores.
Rosario Central quedó primero con 66 puntos. Boca Juniors, segundo, con 62. Tercero, Argentinos Juniors, con 57, en una ubicación que no tiene pasaje directo sino a una instancia de repechaje (la que jugó Boca ante Alianza Lima, a principios de 2024).
Las chances que tenía River de acceder a la Copa Libertadores 2026
En cuarta posición aparece River, con 53. Una vez terminada la fase regular del Torneo Clausura, también se terminó la sumatoria de puntos para la Tabla Anual. De esa manera, al equipo de Núñez le quedaban dos últimas esperanzas para acceder a la Copa Libertadores:
- Salir campeón del Torneo Clausura
- Que salga campeón del Torneo Clausura alguno de los tres primeros de la Anual, para liberar un cupo: el Canalla, el Xeneize o el Bicho.
River perdió en octavos de final ante Racing, Rosario Central había caído contra Estudiantes en esa misma instancia, y Boca había despachado a Argentinos Juniors en cuartos.
Solo quedaba el anhelo de un Xeneize campeón. Así de retorcido puede llegar a ser el fútbol. A lo largo de la semana, la pregunta que se hacían los hinchas del Millonario era si estaban dispuestos a ver a Boca campeón con tal de clasificar al certamen internacional.
Este domingo, el dilema se terminó. Racing le ganó 1-0 al equipo de la Ribera y accedió a la final del Clausura. River jugará la Copa Sudamericana 2026.