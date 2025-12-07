Es oficial: River Plate sin Copa Libertadores 2026

Las chances que tenía River de acceder a la Copa Libertadores 2026

En cuarta posición aparece River, con 53. Una vez terminada la fase regular del Torneo Clausura, también se terminó la sumatoria de puntos para la Tabla Anual. De esa manera, al equipo de Núñez le quedaban dos últimas esperanzas para acceder a la Copa Libertadores:

Salir campeón del Torneo Clausura

Que salga campeón del Torneo Clausura alguno de los tres primeros de la Anual, para liberar un cupo: el Canalla, el Xeneize o el Bicho.

River perdió en octavos de final ante Racing, Rosario Central había caído contra Estudiantes en esa misma instancia, y Boca había despachado a Argentinos Juniors en cuartos.

Solo quedaba el anhelo de un Xeneize campeón. Así de retorcido puede llegar a ser el fútbol. A lo largo de la semana, la pregunta que se hacían los hinchas del Millonario era si estaban dispuestos a ver a Boca campeón con tal de clasificar al certamen internacional.

Boca vs. Argentinos Juniors Boca podía ayudar a River, pero quedó en el camino FOTO NA: Juan Foglia

Este domingo, el dilema se terminó. Racing le ganó 1-0 al equipo de la Ribera y accedió a la final del Clausura. River jugará la Copa Sudamericana 2026.

+ de Golazo24