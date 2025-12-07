En Morón (oeste del Gran Buenos Aires), el policía imputado tiene 36 años y disparó con su arma reglamentaria cuando fue agredido por familiares del joven al que había atropellado: hubo enfrentamientos entre vecinos y la Policía bonaerense que terminaron con 4 detenidos en la madrugada del 7/12.
GATILLO FÁCIL
Pueblada en Morón por policía de CABA que atropelló, huyó, volvió y mató
En Morón, el policía atropelló a un motociclista y huyó sin socorrerlo. Más tarde, fue reconocido, y mató a tiros a un primo de la víctima.
El trágico saldo de los sucesos fue un joven muerto y otro gravemente herido.
Relatos salvajes
Carlos P. un agente policial de la Ciudad llevaba a su hijo al médico pero atropelló a un joven en moto, José Luis Z. en el cruce de las calles Los Criollos y Carapachay, en la zona oeste del conurbano.
Tras el incidente, el uniformado no asistió a la víctima y quedó grabado en cámaras de vigilancia. El atropellado, apodado "Pitu", sufrió graves heridas y fue trasladado por los vecinos al Instituto de Haedo con politraumatismos.
Al cabo de algunas horas, el agente terminó entregándose en la Comisaría 4ta de Morón, luego de que fuera identificado el vehículo por las cámaras de seguridad del municipio.
En la seccional le exigieron que llevara el Sandero con el fin de practicar ciertas pericias. Entonces, se cruzó con varios vecinos del barrio 20 de junio y familiares del joven atropellado quienes pedían respuestas a la policía local quienes lo abordaron.
Existieron gritos, discusiones, corridas y agresiones por parte de los vecinos hacia los agentes policiales, pero también hacia quien se estaba entregando.
El vehículo del responsable del incidente vial fue alcanzado por familiares de la víctima quienes lo golpearon a trompadas lo que motivó una nueva fuga por parte oficial de la Ciudad.
Tras el crimen, fue interceptado por la policía bonaerense y terminó retenido. Quien cayó muerto era primo del joven atropellado.