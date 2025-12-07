Pueblada en Morón por policía de CABA que atropelló, huyó, volvió y mató

Al cabo de algunas horas, el agente terminó entregándose en la Comisaría 4ta de Morón, luego de que fuera identificado el vehículo por las cámaras de seguridad del municipio.

En la seccional le exigieron que llevara el Sandero con el fin de practicar ciertas pericias. Entonces, se cruzó con varios vecinos del barrio 20 de junio y familiares del joven atropellado quienes pedían respuestas a la policía local quienes lo abordaron.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/i/status/1997684458947059909&partner=&hide_thread=false LOCURA EN MORÓN: POLICÍA HIRIÓ A UN MOTOQUERO TRAS UN CHOQUE PERO LUEGO UN VECINO LE RECRIMINÓ Y LO MATÓ A TIROS



Ocurrió en Gervasio Pavón, partido de #Morón . El policia ya fue detenido y separado de la fuerza. #URGENTE #viral pic.twitter.com/9eMUyKMVgd — POLICIALESONLINE (@PolicialesON) December 7, 2025

Existieron gritos, discusiones, corridas y agresiones por parte de los vecinos hacia los agentes policiales, pero también hacia quien se estaba entregando.

El vehículo del responsable del incidente vial fue alcanzado por familiares de la víctima quienes lo golpearon a trompadas lo que motivó una nueva fuga por parte oficial de la Ciudad.

A pocas cuadras, en la esquina de las calles Grito de Alcorta y Gorriti, el personal perseguido fue alcanzado por algunos de los manifestantes y respondió con su arma reglamentaria. Le disparó a quemarropa dos veces a uno de sus agresores, Juan Manuel De Vita, de 19 años, y lo mató a tiros. A pocas cuadras, en la esquina de las calles Grito de Alcorta y Gorriti, el personal perseguido fue alcanzado por algunos de los manifestantes y respondió con su arma reglamentaria. Le disparó a quemarropa dos veces a uno de sus agresores, Juan Manuel De Vita, de 19 años, y lo mató a tiros.

Tras el crimen, fue interceptado por la policía bonaerense y terminó retenido. Quien cayó muerto era primo del joven atropellado.