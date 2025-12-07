Luis Caputo tildó de "estafa"a una nueva tasa del municipio de Pilar

Para Caputo, el aumento impositivo en Pilar contrarresta los "esfuerzos" del Gobierno nacional por reducir la carga tributaria en un contexto de estancamiento del consumo, y representa una decisión política que penaliza el poder adquisitivo de las familias. A ese primer mensaje que emitió el viernes 05/12, hoy 07/12 agregó:

Este es el intendente de Pilar que estafa a sus vecinos con subas de impuestos. Compren en otro lado! No convaliden el accionar de esta gente!! Este es el intendente de Pilar que estafa a sus vecinos con subas de impuestos. Compren en otro lado! No convaliden el accionar de esta gente!!

image Tweet de Luis Caputo del 07/12.

Rechazo de los supermercados

El incremento en la tasa también generó preocupación en el sector supermercadista. La Asociación de Supermercados Unidos (ASU) solicitó una audiencia “urgente” y alertó por los “graves perjuicios” que traerá la nueva tasa, advirtiendo que los comercios afrontan una “situación de desventaja competitiva”.

En particular, el recargo afectará de manera más intensa a la venta de productos de alto valor —como electrodomésticos— y se teme que algunas cadenas decidan trasladar casi en su totalidad ese costo al consumidor final.

Además, se plantea la posibilidad de una competencia desleal frente a comercios de menor escala que podrían no estar obligados a aplicar la tasa.

Ante ese escenario, una de las propuestas analizadas por parte del sector privado es postergar la entrada en vigencia de la medida hasta marzo de 2026, con el objetivo de permitir una adaptación gradual de los sistemas de cobro y facturación.

Tensión entre Luis Caputo y municipios

El episodio no es aislado. En 2025, el ministerio que conduce Caputo promovió políticas orientadas a frenar la proliferación de tasas municipales consideradas “distorsivas”. En varios distritos bonaerenses, los municipios que aumentaron tasas sufrieron fuertes críticas desde el Gobierno nacional, que considera que esas decisiones encarecen el consumo y afectan la recuperación económica general.

En contraste, los municipios se enfrentan a costos crecientes con baja recaudación y ocos recursos. Mismo, la recaudación nacional de noviembre cayó casi un 9% real interanual.

Al mismo tiempo, esta tensión entre Nación y jurisdicciones locales se acrecienta a medida que se avanza en un proyecto de reforma tributaria, que ya tiene borrador y que implicaría incorporar un IVA dual. Este proyecto se debatiría en el Congreso nacionales hacia febrero del próximo año.

