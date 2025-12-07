El municipio de Pilar, Buenos Aires, bajo la gestión del intendente Federico Achával, aprobó una modificación impositiva que entró en vigor el 01/12/2025: la Tasa de Protección Ambiental pasó a aplicarse como un recargo del 2% sobre las operaciones en supermercados. Luis Caputo cruzó al intendente en redes.
GUERRA TRIBUTARIA
Luis Caputo tildó de "estafa"a una nueva tasa del municipio de Pilar
Luis Caputo levantó la bandera de no subir tasas e impuestos locales, y criticó al intendente de Pilar por una suba de tasas del 2%.
La Tasa de Protección Ambiental, que antes se calculaba como un monto fijo por módulos, pasó a aplicarse como un recargo del 2 % sobre cada operación realizada en grandes supermercados e hipermercados.
El ministro de economía, Luis Caputo, se quejó en redes sociales por la medida, mediante la cual, los consumidores de Pilar deberán afrontar un aumento directo en el ticket de compra, un encarecimiento que toma relevancia justamente en la previa navideña, cuando el gasto familiar se dispara. Según el tributarista César Litvin, “quien compre en Pilar pagará un 2 % más caro”, informó La Nación.
El descargo de Luis Caputo en redes
Luis Caputo, quien desde sus redes sociales calificó lo ocurrido como “una estafa” al consumidor. Según su mensaje:
Para Caputo, el aumento impositivo en Pilar contrarresta los "esfuerzos" del Gobierno nacional por reducir la carga tributaria en un contexto de estancamiento del consumo, y representa una decisión política que penaliza el poder adquisitivo de las familias. A ese primer mensaje que emitió el viernes 05/12, hoy 07/12 agregó:
Rechazo de los supermercados
El incremento en la tasa también generó preocupación en el sector supermercadista. La Asociación de Supermercados Unidos (ASU) solicitó una audiencia “urgente” y alertó por los “graves perjuicios” que traerá la nueva tasa, advirtiendo que los comercios afrontan una “situación de desventaja competitiva”.
En particular, el recargo afectará de manera más intensa a la venta de productos de alto valor —como electrodomésticos— y se teme que algunas cadenas decidan trasladar casi en su totalidad ese costo al consumidor final.
Además, se plantea la posibilidad de una competencia desleal frente a comercios de menor escala que podrían no estar obligados a aplicar la tasa.
Ante ese escenario, una de las propuestas analizadas por parte del sector privado es postergar la entrada en vigencia de la medida hasta marzo de 2026, con el objetivo de permitir una adaptación gradual de los sistemas de cobro y facturación.
Tensión entre Luis Caputo y municipios
El episodio no es aislado. En 2025, el ministerio que conduce Caputo promovió políticas orientadas a frenar la proliferación de tasas municipales consideradas “distorsivas”. En varios distritos bonaerenses, los municipios que aumentaron tasas sufrieron fuertes críticas desde el Gobierno nacional, que considera que esas decisiones encarecen el consumo y afectan la recuperación económica general.
En contraste, los municipios se enfrentan a costos crecientes con baja recaudación y ocos recursos. Mismo, la recaudación nacional de noviembre cayó casi un 9% real interanual.
Al mismo tiempo, esta tensión entre Nación y jurisdicciones locales se acrecienta a medida que se avanza en un proyecto de reforma tributaria, que ya tiene borrador y que implicaría incorporar un IVA dual. Este proyecto se debatiría en el Congreso nacionales hacia febrero del próximo año.
