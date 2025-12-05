Jonatan Viale o Joni Viale (Jonatan Maximiliano Goldfarb ingresó en la guerra Grupo Clarín vs Claudio Tapia / Pablo Toviggino(por los derechos de televisación no renovados a TyC Sports) atacando a sus colegas Jorge Rial, Fabián Doman, Viviana Canosa y Alejandro Fantino, quienes tienen un programa en el streaming Cónclave, mencionado como parte del poder de Toviggino.
GUERRA TOTAL
Duro revés de Jonatan Viale: Audio de su madre pidiendo pauta
Error de Jonatan Viale preguntar por salarios de sus colegas de Carnaval. La venganza es terrible: la pauta publicitaria que solicitan su madre y su hermana.
Urgente24 lo consideró un grave error de quien ya ha cometido otros errores en la relación con sus colegas -famoso el caso con Eduardo Feinmann y también con Marcelo Tinelli-.
En ese contexto se ha difundido un audio de la madre de Jonathan Viale, viuda de Mauro Viale, solicitando pauta publicitaria en CEAMSE (donde Claudio Tapia es director).
Entonces ocurrió una ofensiva que desacomoda al conductor hoy día de TN (Artear / Grupo Clarín).
Posteo de Carnaval Stream:
EL CLAN VIALE HUELE MAL:
- Joni Viale, el periodista vocero de Milei, inició una campaña mediática contra AFA. ¿El motivo? Que en octubre se quedó sin la pauta que cobraba del CEAMSE, organismo que preside Claudio Tapia.
- El clan Viale está conformado por dos productoras. “Polonia” manejada por Joni y su esposa, Micaela Krolovetzky, y la otra encabezada por su hermana Ivanna y su madre Leonor. Desde esas productoras manejan diversos espacios en medios, por ejemplo, en Alpha Media, del empresario Marcelo Figoli. Jonatan tiene su programa en Radio Rivadavia y su hermana en Radio Splendid.
- Con las dos productoras hacen diversos negocios con estados y empresas. Uno fue facturarle a YPF 350.000 dólares por la entrevista a Milei que fue cortada por Santiago Caputo y que lo expuso como periodista oficialista.
Y hubo un repechaje de la hermana de Joni:
---------------------------
