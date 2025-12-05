Duro revés de Jonatan Viale: Audio de su madre pidiendo pauta

Jonatan Viale o Joni Viale (Jonatan Maximiliano Goldfarb ingresó en la guerra Grupo Clarín vs Claudio Tapia / Pablo Toviggino(por los derechos de televisación no renovados a TyC Sports) atacando a sus colegas Jorge Rial, Fabián Doman, Viviana Canosa y Alejandro Fantino, quienes tienen un programa en el streaming Cónclave, mencionado como parte del poder de Toviggino.