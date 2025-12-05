Vaca Muerta: Se sumaron los árabes; se bajaron los holandeses, y Chile firma contrato bomba

"A modo de referencia, el intercambio comercial anual total entre Chile y Argentina es hoy cercano a 8.000 millones de dólares", graficó la chilena a los cuales ahora se sumarán unos 1.500 millones de dólares anuales tan solo por estas exportaciones.

"Este es un hito de mucha relevancia y coherencia con las definiciones estratégicas que hemos adoptado y que está en línea con el plan que proyecta Enap al 2040. El resultado de este acuerdo contribuye a mejorar la competitividad de Enap y permite a nuestro país contar con mayor seguridad energética, pues podremos fortalecer la producción de combustibles fundamentales para las industrias, el transporte y la vida cotidiana de las personas", aseguró el gerente general de Enap, Julio Friedmann, según publicó el sitio 'Energía on'.

Remarcó también que el volumen adquirido permitirá abastecer en torno al 35% de la demanda anual de crudo de Enap.

La firma estatal chilena puso de relevancia la importancia que para ese país tiene la importación del crudo a través de un oleoducto y no por la vía marítima, ya que recordó que ésta se ve impactada regularmente por elementos como las condiciones climáticas o la congestión portuaria.

Es por esto que los acuerdos contemplan el transporte a través del Oleoducto Trasandino, una línea que se reactivó el 25 de mayo de 2023 y que con sus 400 kilómetros de extensión, une la cabecera del ducto en Puesto Hernández, en el norte neuquino, con las instalaciones de Enap en Hualpén, Región del Biobío.

El negocio logístico de Chile

Enap destacó además que el crudo de Vaca Muerta tiene un menor contenido de azufre que el de otros productores, por lo que "resulta beneficioso desde el punto de vista ambiental".

Además de un negocio logístico, ya que hará posible la exportación del crudo de Vaca Muerta a través del Terminal Marítimo de San Vicente, ubicado en Talcahuano, potenciando este punto como un nuevo hub para la salida de este producto por el océano Pacífico.

Es decir, que el petróleo que no procesen las refinerías chilenas se podrá exportar desde ese complejo portuario ubicado sobre el Pacífico.

