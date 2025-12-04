"Cristian Auguadra tiene por lo menos 6 sociedades en Miami junto a personajes muy vidriosos y poderosos del mundo del fútbol, tambièn aparece su hijo, Lalo, quien viajó a Azerbiaján usando $ 20 millones de fondos reservados de la SIDE para ver a la fórmula 1 y a Franco Colapinto" explicó la abogada, periodista e investigadora Natalia Volosín.
CRÍTICAS AL NUEVO "SEÑOR 5"
SIDE: Natalia Volosín denunció negocios offshore del flamante titular, Cristian Auguadra
“Entre 2017 y 2021 el designado en la SIDE, Cristian Auguadra,, movió US$ 5 millones en compraventa de inmuebles en Miami con socios del fútbol” dijo Volosín.
"Se supone que se trata de un contador cercano a la familia de Santiago Caputo, el asesor estrella de Javier Milei. Pero, no tiene declaración jurada ante la Oficina Anti Corrupción".
Rodolfo Tailhade también cargó contra el nuevo “Señor 5” de la SIDE
“Hace un rato el nuevo jefe de la SIDE cerró sus redes sociales, donde postea insultos y amenazas contra jueces, periodistas y la oposición política. Pero sobre todo contra Cristina Kirchner. Ya es tarde. Bajé todo. Tengo todo sobre este canalla” publicó el legislador nacional de Unión por la Patria e integrante de la bicameral de inteligencia en el parlamento argentino.
“Supongo que estos datos también lo tiene toda la contrainteligencia del mundo, lo cual convierte al país en una vergüenza, en un papelón histórico".