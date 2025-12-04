SIDE: Natalia Volosín denunció negocios offshore del flamante titular, Cristian Auguadra

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/i/status/1996694580494819761&partner=&hide_thread=false ATENTI. Millonarios negocios offshore del flamante titular de la SIDE, Cristian Auguadra. Entre 2017 y 2021 movió cerca de $5 millones de dólares en compraventa de inmuebles en Miami con socios del mundo del fútbol argentino. A las 19:30 info completa en mi canal de YouTube. pic.twitter.com/6rCOaHX2rv — Natalia Volosin (@nataliavolosin) December 4, 2025

Rodolfo Tailhade también cargó contra el nuevo “Señor 5” de la SIDE

“Hace un rato el nuevo jefe de la SIDE cerró sus redes sociales, donde postea insultos y amenazas contra jueces, periodistas y la oposición política. Pero sobre todo contra Cristina Kirchner. Ya es tarde. Bajé todo. Tengo todo sobre este canalla” publicó el legislador nacional de Unión por la Patria e integrante de la bicameral de inteligencia en el parlamento argentino.