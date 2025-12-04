La Major League Soccer se acerca al final de su temporada, y tendrá un cierre verdaderamente soñado por lo histórico del suceso. Lionel Messi y Thomas Muller se enfrentarán en la final, la MLS Cup, con el Inter Miami vs. Vancouver Whitecaps.
SE DEFINE AL NUEVO CAMPEÓN
La MLS Cup tendrá su "Super Bowl" con Messi vs. Muller en una crónica anunciada
El sábado 6/12, Inter Miami y Vancouver Whitecaps jugarán la MLS Cup para definir al campeón del año en Estados Unidos.
El próximo sábado, el equipo norteamericano y el equipo canadiense irán en búsqueda de uno de los títulos más importantes del año. La MLS Cup es el partido final de un recorrido que inició a principio de año: primero la fase regular, divida en Conferencia Este y Conferencia Oeste, y luego los playoffs. La MLS Cup enfrenta a los mejores de cada Conferencia.
El Inter Miami de Lionel Messi se clasificó en el tercer puesto de la Conferencia Este, mientras que su rival lo hizo en segundo lugar. Los norteamericanos cosecharon 65 puntos, los canadienses 63.
Las Garzas vencieron primero a Cincinnati en semifinales, luego a New York City en las finales. Los Whitecaps hicieron los propio vs. Los Ángeles FC y luego vs. San Diego FC.
De un lado, liderados por la estrella Lionel Messi. Del otro, por la estrella Thomas Muller. El fútbol norteamericano tendrá por primera vez en su historia una final con dos futbolistas de élite enfrentándose entre sí.
Más allá de la MLS Cup: Estados Unidos está dispuesto a ser un hub mundial
Una industria que viene dando grandes pasos en suelo estadounidense, buscando crecer en un mercado global que tiene lugar para todos. Abrochar la llegada de Lionel Messi hace ya algunos años ha sido la gran victoria de la MLS, pero más allá del rosarino ha dado distintos pasos para consolidarse como un hub cada vez más atractivo. Atractivo para las audiencias y también para los futbolistas.
Thomas Muller es el último gran logro. Llegó a Vancouver Whitecaps en agosto pasado, tras pasar toda su vida vistiendo la camiseta del Bayern Munich. Con 36 años, el delantero no renovó con los teutones y su nuevo destino fue el certamen estadounidense.
A la par, Son Heung-Min también desembarcó en territorio Major League Soccer, al firmar para Los Ángeles FC. Dejó la exigente Premier League y se marchó, a sus 33 años, a Estados Unidos.
En ese impulso también está, en el horizonte, el Mundial 2026. Y el pasado Mundial de Clubes. El buen vínculo entre Gianni Infantino y Donald Trump genera un terreno fértil para el desarrollo del fútbol en un país que no tiene cultura futbolera, pero que sí tiene los recursos para construir una infraestructura a su alrededor.
Messi vs. Muller: el Super Bowl de la MLS
En ese marco, el enfrentamiento entre Lionel Messi y Thomas Muller es el gran golpe sobre la mesa de la MLS. El Súper Bowl de la MLS. Su show anual de fútbol, con dos estrellas del fútbol mundial jugando entre sí. Audiencia global, contenido viral en redes sociales y otros canales de comunicación, presencia de marcas importantes. El posicionamiento del fútbol norteamericano dará, el próximo sábado 6/12 a las 16.30, un paso más.