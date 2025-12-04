La MLS Cup tendrá su "Super Bowl" con Messi vs. Muller en una crónica anunciada

Más allá de la MLS Cup: Estados Unidos está dispuesto a ser un hub mundial

Una industria que viene dando grandes pasos en suelo estadounidense, buscando crecer en un mercado global que tiene lugar para todos. Abrochar la llegada de Lionel Messi hace ya algunos años ha sido la gran victoria de la MLS, pero más allá del rosarino ha dado distintos pasos para consolidarse como un hub cada vez más atractivo. Atractivo para las audiencias y también para los futbolistas.

Thomas Muller es el último gran logro. Llegó a Vancouver Whitecaps en agosto pasado, tras pasar toda su vida vistiendo la camiseta del Bayern Munich. Con 36 años, el delantero no renovó con los teutones y su nuevo destino fue el certamen estadounidense.

Thomas Muller deja el Bayern Munich pero será rival de Boca en Mundial de Clubes Thomas Muller, leyenda alemana

A la par, Son Heung-Min también desembarcó en territorio Major League Soccer, al firmar para Los Ángeles FC. Dejó la exigente Premier League y se marchó, a sus 33 años, a Estados Unidos.

En ese impulso también está, en el horizonte, el Mundial 2026. Y el pasado Mundial de Clubes. El buen vínculo entre Gianni Infantino y Donald Trump genera un terreno fértil para el desarrollo del fútbol en un país que no tiene cultura futbolera, pero que sí tiene los recursos para construir una infraestructura a su alrededor.

Messi vs. Muller: el Super Bowl de la MLS

En ese marco, el enfrentamiento entre Lionel Messi y Thomas Muller es el gran golpe sobre la mesa de la MLS. El Súper Bowl de la MLS. Su show anual de fútbol, con dos estrellas del fútbol mundial jugando entre sí. Audiencia global, contenido viral en redes sociales y otros canales de comunicación, presencia de marcas importantes. El posicionamiento del fútbol norteamericano dará, el próximo sábado 6/12 a las 16.30, un paso más.

