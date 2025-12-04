Diego Martínez, Huracán y un jugador sin lugar en Boca puede ser una tentación

Huracán y el lateral derecho

En el lateral derecho, Huracán tiene uno de sus puntos más altos. Tomás Guidara ha tenido un año parejo, tras llegar libre de Vélez a principios de 2025. Deberá sentarse a charlar con la dirigencia de Parque Patricios, porque su contrato expira a fines de diciembre.

Sin embargo, no sería raro que el Globo tantee llamados a las oficinas de Brandsen 805, en la Ribera de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Allí, se entrena sin lograr rodaje Lucas Blondel.

De gran capacidad técnica y criterio táctico, el marcador de punta no tuvo un buen año. Volvió al ruedo a principio de 2025, luego de alrededor de 10 meses fuera de las canchas por una rotura de ligamentos cruzados. Cuando se lesionó, su entrenador en Boca era Diego Martínez. Cuando se recuperó, su entrenador en Boca era Fernando Gago. Pasó Miguel Ángel Russo, también Claudio Úbeda, y Lucas Blondel parece no recuperar terreno en la consideración de los entrenador.

Incluso cuando Luis Advíncula comenzó a flaquear y a poner en duda su titularidad, el defensor no pudo pisar más firme y Juan Barinaga le ganó el puesto. Hoy, el ex Belgrano es una ficha indiscutida para el Xeneize. No solo eso, sino que detrás de Barinaga el que aparece en consideración es Advíncula. Blondel es, hoy y desde hace rato, el tercer lateral.

Su último partido con el Xeneize fue el 19/05, en un partido ante Independiente por los playoffs del Torneo Apertura. Después tuvo un par de amistosos con la selección de Suiza (es nacionalizado helvético) en junio, pero desde entonces no ha vuelto a disputar un cotejo.

A pesar de sus bondades como lateral derecho, incluso para moverse por otras zonas del campo y no solo pegado a la raya, no parecen ser suficientes para afianzarse.

Sin minutos en Boca (a pesar de estar integrado al grupo en lo humano), no sería descabellado pensar en un posible paso por Huracán. ¿Por qué? Diego Martínez y Lucas Blondel se conocen desde hace rato, no solo por haber compartido un tiempo en el Xeneize sino por haber coincido dos largos años en Tigre.

Juntos consiguieron el ascenso a la Primera División en 2021, con un Blondel titular indiscutido y un Matador de Martínez que jugaba un buen fútbol. La simbiosis en Boca parecía cantada, hasta que el futbolista se rompió los cruzados a principios de 2024.

Del gusto del entrenador, el lateral derecho podría recuperar terreno con un DT que lo conozca y sepa de sus bondades. Que lo considere para integrarlo a su estructura.

Tiene contrato en el Xeneize hasta 2027, por lo que su salida sería complicada. ¿Un préstamo, quizás? El futuro de Blondel es incierto, pero está claro que más pronto que tarde querrá volver a sumar minutos.

