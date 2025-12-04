Sorteo Mundial 2026: Hora, TV, formato y toda la previa

Bombo 1 : Estados Unidos, Canadá, México, Argentina, Brasil, Inglaterra, Francia, Alemania, España, Países Bajos, Bélgica y Portugal.

: Estados Unidos, Canadá, México, Argentina, Brasil, Inglaterra, Francia, Alemania, España, Países Bajos, Bélgica y Portugal. Bombo 2 : Croacia, Marruecos, Colombia, Uruguay, Suiza, Japón, Senegal, Irán, Corea del Sur, Ecuador, Austria, Australia.

: Croacia, Marruecos, Colombia, Uruguay, Suiza, Japón, Senegal, Irán, Corea del Sur, Ecuador, Austria, Australia. Bombo 3 : Noruega, Panamá, Egipto, Argelia, Escocia, Paraguay, Túnez, Costa de Marfil, Uzbekistán, Arabia Saudita, Sudáfrica, Qatar.

: Noruega, Panamá, Egipto, Argelia, Escocia, Paraguay, Túnez, Costa de Marfil, Uzbekistán, Arabia Saudita, Sudáfrica, Qatar. Bombo 4: Jordania, Cabo Verde, Ghana, Haití, Nueva Zelanda, Repechaje Europa 1 (Italia, Irlanda del Norte, Gales o Bosnia), Repechaje Europa 2 (Ucrania, Suecia, Polonia o Albania), Repechaje Europa 3 (Turquía, Eslovaquia, Rumania o Kosovo) Repechaje Europa 4 (Dinamarca, Macedonia del Norte, República Checa o Irlanda), Repechaje Intercontinental 1 (Nueva Caledonia, Jamaica o Congo), Repechaje Intercontinental 2 (Bolivia, Surinam o Irak).

Luego los 48 equipos serán divididos en 12 grupos de 4 equipos cada uno, de esta forma quedará conformada la fase de grupos del Mundial 2026. Los equipos jugarán todos contra todos los integrantes de su grupo y clasificarán 1º y 2º de cada zona, más los mejores 8 terceros de los 12 grupos.

Cabe aclarar que sigue la regla de no enfrentar a un seleccionado de la misma confederación, salvo los europeos. Esto quiere decir que en un mismo grupo no podrá haber equipos del mismo continente salvo de Europa. Así Argentina no enfrentará a ningún sudamericano en primera fase y eso aumenta la chance de cruzarse con alguno a partir de los 16vos de final.

Los cambios del sorteo del Mundial 2026

Uno de los cambios más importantes del sorteo es que el orden de los rivales que enfrentará cada cabeza de serie quedará estipulado previamente con un diagrama que ya publicó FIFA. Antes se sacaba una bolilla del bombo 2 y luego se sorteaba en qué orden enfrentaría al cabeza de serie.

Para dar un ejemplo: Estados Unidos enfrentará a un rival del bombo 3 en su debut. El segundo partido será ante un rival del bombo 2 y cerrará con uno del bombo 4. Este orden ya está definido en todos los grupos.

cuadro mundial Elorden de enfrentamientos de los cabeza de serie de cada grupo con los equipos de los bombos 2, 3 y 4.

Con este panorama a la Selección Argentina no le convendrá caer en los grupos “C”, “F”, “I” ni “L”, ya que debutaría con un rival del bombo 2 y sería a priori el más duro del grupo, y siempre conviene debutar con un rival más accesible. Por ende, saldría beneficiado si cae en alguno de los grupos “E”, “H” o “K”, ya que su debut sería con un rival del bombo 4, siempre y cuando no le toque en la misma zona Italia, que estará precisamente en ese bombo 4, siempre y cuando supere el repechaje y clasifique a la Copa del Mundo.

Otro de los grandes cambios es que el calendario con días, horarios y sedes de los partidos se conocerá el día sábado a diferencia de los sorteos anteriores donde se establecía previamente. La razón de esto es para acomodar a los equipos en sedes acordes a los horarios de sus países, por ejemplo, se desea que los partidos de los seleccionados europeos sean en horario nocturno de ese continente.

Con respecto a esto se sabe que extraoficialmente Argentina tendrá un partido en Miami, lugar donde hará base, y el resto en la costa este de los Estados Unidos.

llaves 16vos de final La llave armada desde los 16vos de final del Mundial 2026 en adelante.

Otro de los cambios será que los cuatro primeros seleccionados del ranking FIFA (1º España, 2º Argentina, 3º Francia, 4º Inglaterra) serán ubicados en los lados opuestos. España y Argentina irán en las puntas de los cuadros para que si ganan su grupo no se enfrenten hasta la final, igual será con Francia e Inglaterra. Quedarán España (1º) e Inglaterra (4º) de un lado y Argentina (2º) y Francia (3º) del otro. O sea, si los cuatro ganan su grupo y llegan a semifinales serían España-Inglaterra, y Argentina-Francia.

Con todos estos cambios el sorteo del Mundial se realizará este viernes a partir de las 14hs de Argentina, sabiendo también que están definidos los cuadros de los 16vos de final para adelante, así que ni bien termine el sorteo conoceremos que rivales le pueden tocar a Argentina camino a la final.

+ de Golazo24

Gimnasia tomó una decisión que nadie en La Plata puede creer

Boca Juniors tiene la posibilidad de dejar expuesto a Diego Milito (Racing Club)

River Plate podría llevarse a uno de los mejores jugadores de otro equipo grande