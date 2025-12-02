Mundial 2026: Los cambios que vendrían en el VAR y ya generan polémica

Ahora todo tiene un límite, está bien que FIFA busque que el juego sea cada vez más justo, pero por esa obsesión se olvida de la esencia natural del juego. Tanta revisión corta demasiado el partido, y eso no es bueno en un deporte que es tan de momentos, y muy sicológico, o sea, un parate largo y más allá de la revisión podría beneficiar al equipo que peor la está pasando.

Era obvio que una vez que introdujeran el VAR no iba a ser solo para dos jugadas, cada vez iban a querer más y más, y ahora se ha transformado en una bola de nieve que no termina más, eso sumado a los 10 cambios permitidos por partidos entre los dos equipos, hará que el partido sea eterno y que todo se desnaturalice.

FIFA debe poner un límite al VAR, un punto final, y capacitar más a los árbitros aceptando el error humano y castigando con duras penas a los jugadores que simulen una falta o la autogeneren (toquen la pierna del rival y se tiren), y que sean sanciones de oficio, después del partido y analizando el video y arrancando de 10 fechas de suspensión. De esta forma los jugadores van a aprender y colaborar con el curso normal del juego.

El fútbol está en un punto crítico y cada vez se lo ve menos, los simpatizantes se aburren con los partidos y FIFA debe buscar la forma de volver a ser algo visto y vendible, y no imponer este tipo de reglas que solo empeoran el fútbol y lo perjudican, lo peor es que llegaremos a un punto de no retorno que será letal para el deporte más hermoso del mundo.

