Mundial 2026: Los cambios que vendrían en el VAR y ya generan polémica

El fútbol ha sufrido tantos errores humanos (y no tan humanos) por parte de los árbitros en partidos importantes en la Copa del Mundo, sobre todo en finales como la de 1966 y 1990, que la FIFA busca reducir el margen de error y ser lo más justa posible, y la herramienta que utiliza es el VAR. Ahora hay un borrador con dos grandes cambios para el Mundial 2026 que generan polémica.
La FIFA está obsesionada con la perfección del juego y de que no haya error, o que haya el menor posible, a la hora de arbitrar. Y no es para menos, son tantas las suspicacias que rodean al arbitraje, sumado a que los jugadores se entrenan para simular faltas al punto tal que muchos serían dignos ganadores de un Oscar, que todo lo que FIFA tenga a su alcance para que no haya errores arbitrales lo utilizará, como es el caso del VAR.
Para la próxima Copa del Mundo están analizando incluir dos jugadas dentro de las revisables, una es la segunda amarilla, ya que esta deriva en una expulsión, y los córneres, ya que es una jugada de peligro, y como ambas situaciones pueden cambiar un resultado, FIFA no quiere que haya errores ahí.
Pero ya hay detractores de esos cambios, la razón principal, que atrasará los partidos y ya no se tendrá noción de lo que dura un encuentro, algo similar a lo que sucede en un partido de Béisbol, ya que nunca se sabe cuánto durará.
Otro motivo fuerte de crítica es el tema de revisar algunas amarillas si y otras no, ¿Qué sucede si un jugador recibió mal la primera amarilla y bien la segunda? Será injustamente expulsado solo porque la segunda tarjeta estuvo bien, y si es al revés no será expulsado. Entonces esto genera una polémica que hace que sea algo absoluto, o blanco o negro, o todas las amonestaciones o ninguna.
Ahora todo tiene un límite, está bien que FIFA busque que el juego sea cada vez más justo, pero por esa obsesión se olvida de la esencia natural del juego. Tanta revisión corta demasiado el partido, y eso no es bueno en un deporte que es tan de momentos, y muy sicológico, o sea, un parate largo y más allá de la revisión podría beneficiar al equipo que peor la está pasando.
Era obvio que una vez que introdujeran el VAR no iba a ser solo para dos jugadas, cada vez iban a querer más y más, y ahora se ha transformado en una bola de nieve que no termina más, eso sumado a los 10 cambios permitidos por partidos entre los dos equipos, hará que el partido sea eterno y que todo se desnaturalice.
FIFA debe poner un límite al VAR, un punto final, y capacitar más a los árbitros aceptando el error humano y castigando con duras penas a los jugadores que simulen una falta o la autogeneren (toquen la pierna del rival y se tiren), y que sean sanciones de oficio, después del partido y analizando el video y arrancando de 10 fechas de suspensión. De esta forma los jugadores van a aprender y colaborar con el curso normal del juego.
El fútbol está en un punto crítico y cada vez se lo ve menos, los simpatizantes se aburren con los partidos y FIFA debe buscar la forma de volver a ser algo visto y vendible, y no imponer este tipo de reglas que solo empeoran el fútbol y lo perjudican, lo peor es que llegaremos a un punto de no retorno que será letal para el deporte más hermoso del mundo.
