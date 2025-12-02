La Copa América 2028 no tiene sede definida, supuestamente las dos que pelean por la candidatura son Argentina y Ecuador realizándose en junio de 2028 y con 12 equipos. Pero surgió el rumor fuerte que cambiaría de sede, sería fuera de Conmebol y no en la fecha habitual.
Copa América 2028: Saldría de Conmebol y cambiaría de fecha
Hay grandes posibilidades de que la Copa América 2028 se haga fuera de Conmebol, cambie de fecha y vuelva a los 16 participantes.
Copa América 2028: Fuera de Conmebol, cambio de fecha y 16 equipos
Después del éxito económico que significaron las ediciones de 2016 y 2024 (esta última recaudó 319 millones de dólares solo en entradas) la Copa América volvería a realizarse en Estados Unidos, como en 2016 y 2024. Además, el país conservaría las instalaciones del Mundial 2026 y eso es un punto positivo.
En el año 2016 con motivo del centenario de la Copa América se disputó en Estados Unidos con 16 selecciones, allí se consagró Chile como bicampeón (había ganado la de 2015), luego se realizó en 2024 donde el ganador fue Argentina y también hubo 16 equipos. Ahora por el éxito económico que significó la última edición quieren repetir sede, y Conmebol está encantado, sobre todo por la idea de fusionar Conmebol y Concacaf en los torneos por selecciones.
Ahora surge un problema, la Copa América suele jugarse entre junio y julio, y el 14 de julio de 2028 comienzan los Juegos Olímpicos de Los Ángeles, los cuales no solo no se pueden superponer con la Copa América, sino que además deben tener una diferencia de fecha considerable.
Ante este escenario son dos las posibilidades con respecto a la realización de la Copa América 2028. La primera es que se juegue en Argentina o Ecuador, o en los dos países, ya que son los postulados por Conmebol, y la segunda cambiarlo de fecha, podría ser diciembre, como la Copa del Mundo 2022.
La primera posibilidad no es bien vista en Conmebol por la cantidad de dinero que perderían en recaudación a diferencia si la hacen en Estados Unidos, así que se inclinan por la segunda. El problema para la segunda y que se juegue en diciembre de 2028 es que Conmebol debería pedir una ventana especia a FIFA para que los “europeos” puedan integrar sus seleccionados, de lo contrario la competición perdería emoción e interés en el público.
Seguramente se realizará en Estados Unidos y fuera de la fecha habitual, no sabemos si en diciembre, ya que esto es un negocio, y por la plata baila el mono, ahora hay que ver si los jugadores dicen basta o siguen bailando.
