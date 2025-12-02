Copa América 2028: Saldría de Conmebol y cambiaría de fecha

La primera posibilidad no es bien vista en Conmebol por la cantidad de dinero que perderían en recaudación a diferencia si la hacen en Estados Unidos, así que se inclinan por la segunda. El problema para la segunda y que se juegue en diciembre de 2028 es que Conmebol debería pedir una ventana especia a FIFA para que los “europeos” puedan integrar sus seleccionados, de lo contrario la competición perdería emoción e interés en el público.

Seguramente se realizará en Estados Unidos y fuera de la fecha habitual, no sabemos si en diciembre, ya que esto es un negocio, y por la plata baila el mono, ahora hay que ver si los jugadores dicen basta o siguen bailando.

