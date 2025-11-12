River Plate viene de perder el Superclásico ante Boca Juniors el pasado domingo 9 de noviembre y jugará la última fecha del Torneo Clausura ante Vélez Sarsfield el próximo 16 del corriente. El conjunto de Marcelo Gallardo se juega la clasificación a la Copa Libertadores de 2026.
SERÍA MUY DURO
Cuánto dinero pierde River si no juega Copa Libertadores de América
River Plate de Marcelo Gallardo tiene complicada su clasificación a Copa Libertadores. ¿Cuánto dinero pierde si va a Copa Sudamericana?
El triunfo de Argentinos Juniors ante Belgrano de Córdoba del pasado lunes 10 de noviembre, generó que el Millonario esté afuera de la próxima edición de la competencia más importante a nivel continental de manera parcial.
¿Cuánto dinero pierde sin Copa Libertadores?
La Copa Libertadores es sin dudas el torneo regional que más dinero brinda y por eso mismo, para una estructura tan cara como la de River Plate, sería un golpe muy duro no jugarla.
En la edición de este 2025, el Millonario quedó afuera en cuartos de final ante el finalista Palmeiras y de cara al 2026, se complicó luego de la derrota en el Superclásico ante Boca Juniors.
Ahora bien, no hay que perder de vista que si el equipo de Marcelo Gallardo no logra clasificar a la Libertadores, perdería una importante cantidad de dinero.
De base, hay que tener en cuenta que en fase de grupos, solo por disputar esa instancia, Conmebol brinda a cada club USD 3.000.000. En Sudamericana, el monto es de USD 900.000.
Por partido ganado, la Libertadores da U$S 330.000 mientras que en la segunda competición en importancia, da $115.000.
Los montos en siguientes instancias son:
Copa Libertadores
- Octavos de final: USD 1.250.000 por clasificarse
- Cuartos de final: USD 1.700.000 por clasificarse.
- Semifinales: USD 2.300.000 por clasificarse.
- Final:Subcampeón: USD 7.000.000. Campeón: USD 23.000.000
Copa Sudamericana
- Octavos de final: USD 600.000 por pasar a esa instancia.
- Cuartos de final: USD 700.000.
- Semifinales: USD 800.000.
- Subcampeón: USD 2.000.000.
- Campeón: USD 6.500.000
Es decir, en total, si el resultado es salir campeón, la diferencia de ganancias entre una Copa y otra es de 23 millones de dólares.
¿Qué necesita River de Marcelo Gallardo para clasificar?
Es importante contrastar cuál puede ser el mejor de los escenarios para el Millonario y cuál podría ser el peor.
En el mejor de los casos, River podría terminar tercero en la tabla anual y quinto en la zona B. En el peor, podría terminar séptimo en la anual y fuera de los playoffs.
Clasifica a la Copa Libertadores si
- Sale campeón del Torneo Clausura
- Le gana a Vélez y Argentinos pierde con Estudiantes
- Le gana a Vélez por 2 y Argentinos empata con el Pincha por menos goles de los que haga River
- Sale cuarto en la anual y alguno de los 3 primeros de esa tabla sale campeón en el Clausura
Queda afuera de Libertadores y Playoffs si
- Pierde ante Vélez
- Gana Gimnasia contra Platense
- Gana San Lorenzo ante Sarmiento
- Gana Talleres ante Instituto
- Gana San Martín de San Juan ante Aldosivi y Godoy Cruz no suma de a 3
El encuentro ante el Fortín será el próximo domingo 16/11 desde las 17 horas en el Amalfitani.
