Cuánto dinero pierde River si no juega Copa Libertadores de América

De base, hay que tener en cuenta que en fase de grupos, solo por disputar esa instancia, Conmebol brinda a cada club USD 3.000.000. En Sudamericana, el monto es de USD 900.000.

Por partido ganado, la Libertadores da U$S 330.000 mientras que en la segunda competición en importancia, da $115.000.

Los montos en siguientes instancias son:

Copa Libertadores

Octavos de final: USD 1.250.000 por clasificarse

Cuartos de final: USD 1.700.000 por clasificarse .

. Semifinales: USD 2.300.000 por clasificarse .

. Final:Subcampeón: USD 7.000.000. Campeón: USD 23.000.000

Octavos de final: USD 600.000 por pasar a esa instancia.

Cuartos de final: USD 700.000.

Semifinales: USD 800.000.

Subcampeón: USD 2.000.000.

Campeón: USD 6.500.000

Es decir, en total, si el resultado es salir campeón, la diferencia de ganancias entre una Copa y otra es de 23 millones de dólares.

Embed - Popurrí informativo con MUCHA DATA de RIVER: ¿Cuánto dinero pierde por NO JUGAR la LIBERTADORES?

¿Qué necesita River de Marcelo Gallardo para clasificar?

Es importante contrastar cuál puede ser el mejor de los escenarios para el Millonario y cuál podría ser el peor.

En el mejor de los casos, River podría terminar tercero en la tabla anual y quinto en la zona B. En el peor, podría terminar séptimo en la anual y fuera de los playoffs.

Clasifica a la Copa Libertadores si

Sale campeón del Torneo Clausura

Le gana a Vélez y Argentinos pierde con Estudiantes

Le gana a Vélez por 2 y Argentinos empata con el Pincha por menos goles de los que haga River

Sale cuarto en la anual y alguno de los 3 primeros de esa tabla sale campeón en el Clausura

Queda afuera de Libertadores y Playoffs si

Pierde ante Vélez

Gana Gimnasia contra Platense

Gana San Lorenzo ante Sarmiento

Gana Talleres ante Instituto

Gana San Martín de San Juan ante Aldosivi y Godoy Cruz no suma de a 3

El encuentro ante el Fortín será el próximo domingo 16/11 desde las 17 horas en el Amalfitani.

