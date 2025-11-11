Argentinos Juniors venció 1 a 0 a Belgrano de Córdoba por la fecha 15 del Torneo Clausura de la Liga Profesional y se metió en zona de clasificación a repechaje de Copa Libertadores. Chiquito Romero en el centro de la polémica en el Bicho de la Paternal.
¿QUÉ PASÓ AHORA?
Chiquito Romero nuevamente en el centro de la polémica
Chiquito Romero, hoy en Argentinos Juniors, nuevamente está en el ojo de la tormenta. ¿Qué pasó con el arquero?
El equipo de Nicolás Diez se repuso de lo que fue la derrota ante Independiente Rivadavia de Mendoza en la final de la Copa Argentina aunque algunos miran de reojo al ex arquero de Boca Juniors y la Selección Argentina.
¿Qué pasó con Chiquito Romero?
La lesión del Ruso Rodríguez hizo que Argentinos Juniors vaya a buscar un arquero de manera urgente para jugar las instancias finales de Copa Argentina y poder atravesar el final del Torneo Clausura.
En la Paternal, el portero que terminaron eligiendo fue Chiquito Romero, que hasta el momento estaba en Boca Juniors.
El ex Manchester United no tuvo la mejor de las finales en Copa Argentina ante Independiente Rivadavia de Mendoza. Se equivocó en el primer gol y luego no pudo tapar ningún penal en la tanda, lo que hizo que la Lepra mendocina se consagre campeón.
El partido inmediato a dicha final fue el de ayer lunes 10 de noviembre y el entrenador Nicolás Diez tomó una decisión que generó mucha polémica en Argentinos y en el resto del fútbol argentino.
Chiquito Romero fue al banco y quien atajó fue Gonzalo Siri, portero de tan solo 22 años.
Fue victoria del Bicho y una vez finalizado el encuentro, el entrenador del conjunto de la Paternal declaró: "Son decisiones difíciles, sabemos de la experiencia que tiene Chiquito, me guió por sensaciones y siempre hago lo que siento".
Argentinos Juniors, la Copa Libertadores y River Plate
Si bien Chiquito Romero no estuvo presente y se llevó buena parte de las miradas, el partido de Argentinos fue muy importante para River Plate de Marcelo Gallardo.
Horas antes, el Millonario había celebrado la derrota de Deportivo Riestra ante Independiente y luego, en Núñez hincharon por Belgrano de Córdoba.
El Pirata no le pudo dar una alegría a River y fue el Bicho el equipo que se terminó imponiendo en el último partido de la fecha 15 del Torneo Clausura.
De esta manera, Argentinos pasó al equipo de Marcelo Gallardo en la tabla anual y lo mandó a zona de Copa Sudamericana a falta de una fecha para el final.
Los de la Paternal juegan en la última fecha ante Estudiantes en La Plata mientras que los del norte de Capital Federal harán lo propio contra Vélez Sarsfield de Guillermo Barros Schelotto en Liniers.
